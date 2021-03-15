【校園天地】樂善堂梁黃蕙芳紀念學校跨課程閱讀　提升閱讀興趣

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-15 09:00

跨課程閱讀配合學校培養良好品德的發展關注事項，每級皆設定立一個品德主題，從個人方面開始，逐年推進，然後到社會範疇，最後到世界領域。不同的學科包括中、英、常、公民及圖書科共同協作，學生在課本學習以外，更加入課外主題圖書學習，以擴闊閱讀層面，當中學生亦透過掌握不同閱讀策略，能夠深入閱讀主題圖書，結合情境討論及參與活動實碊，整合學生的閱讀經驗，達致提升閱讀興趣，深化閱讀的廣度和深度。

因應各級品德主題，中、英、常、公民及圖書科在課程中加入主題圖書。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

以多元學習活動配合主題閱讀

除閱讀主題圖書外，各科會利用多元的學習活動，鞏固學生所學。例如中文科老師請學生利用人像剪紙公仔繪畫自己的形象，填上顏色，請他們邀請好朋友把人像剪紙公仔手拉手貼在一起，以達到「友愛」的情意體會，也會邀請同學角色扮演。英文科老師請學生做八格小書、名信片、書信等。學生在輕鬆愉悅的氛圍下進行閱讀和學習，學習效果更顯著。

同學點上人像剪紙公仔。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

學會閱讀策略，培養自主閱讀

跨課程閱讀以閱讀策略作開場，各科利用主題圖書把閱讀帶入高峰，最後以口頭分享作尾聲。學生最愛互相分享喜歡的圖書，他們會説出故事的內容和喜歡的原因，也會反思故事情節與自己的關係。這種口頭分享不單是學生閱讀學習的總結，也透過反思故事情節幫助他們建立良好品德。

同學互相分享學習成果及感受。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

同學向大家滙報，說出最喜愛圖書的內容。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

最後，跨課程閱讀也提倡延伸自主閱讀，圖書館為學生提供不少的主題圖書，以獎勵及趣味的活動方式鼓勵學生借閱不同的主題圖書。學生可閱讀主題圖書後進行投票活動，最後選出最受大家喜愛的主題圖書。

同學利用印章投票選出最喜愛的圖書。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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