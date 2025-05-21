兩消防員涉姦酒醉女　控方著考慮環境因素　辯方指事主或欲拒還迎

兩名時任消防員涉強姦26歲女友人案，兩名被告作供完畢後，控辯雙方律師今午（21日）進行結案陳詞，控方指，事主不一定要反抗才能表達不同意，還要綜合整個環境的因素，如事主X與被告的體格差距，以及事主是否狀態不佳等因素；辯方律師則指，X的證供籠統，無交代細節，質疑她是否欲拒還迎。律師又指，X作為女性，上酒店房見與兩男同房，沒有即時離開，反而讓自己在兩人面前酒醉，是否在發出隱藏訊息。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

事主非要反抗才能表達不同意

控方結案陳詞指，辯方作供時多次強調事主沒有反抗，惟沒有反抗並非罪行元素，事主不一定要反抗才能表達不同意。控方舉例，若女子不同意與其丈夫性交，亦可以控告他強姦，控方需證明的是同意與否，而非有沒有反抗。此情況下須綜合整個環境，如事主是否狀態不佳、無能力推卻下而就範等，控方強調，就範並不等於同意。

X對李指控不多且籠統

代表首被告李浩田的大律師陳詞指，如不能排除辯方的說法有可能是真的，則應裁定辯方無罪。他指X對事件的描述模稜兩可，表裏不一，還是欲拒還迎。X對關鍵情節表達不清楚，形容是：「唔係一聽落去就知咩事。」其證供亦存在不合理性。X針對李的指控不是很多，且說法籠統，亦沒有交代細節，例如事主曾作供指雙腳被夾實，但又同時指被告在與她性交，質疑事主說法不可信亦不可靠。

用眼視求救是荒謬至極

辯方續指，X聲稱曾用眼神向李求救，是荒謬至極。X亦稱不清楚李是否知道陳在被子裏摸她，但李當時正坐在被子上，試問X如何把李的手穿過被子？如果X當時可以捉住李的手，為何不用更直接的方法拒絕，例如拍他。

幾天後與未確定關係的對象性交

辯方質疑，如X對於在當日發生的事件真的如此抗拒，為何幾天後就與未確定關係的對象發生性行為？

本案非道德審訊

代表次被告陳卓軒的大律師指，此案非道德審訊，強調須依靠法例。如X的行為會令被告相信X是自願的，則要判陳無罪。X作供時曾經指出「我知道一定係陰莖」，但X在事發幾天後的口供，卻指不知道是誰，陳其實大可以否認曾與X性交，但陳並沒有。

X紋身食煙可見有一定社會經驗

辯方稱，不能因為X有紋身、食煙及飲酒就歧視，但反映X是有一定社會經驗的人，不能把X當成年輕少女看待。X聲稱喝了11,12杯酒，但又說她喝兩杯就會醉，為何會容許自己喝第3杯，甚至更多的酒呢？

酒店房內在兩男面前醉酒是否在發隱藏訊息

辯方認為，如果作為女士，會否同意跟另一名男士去酒店？入房時看到有兩個男人，是否會離開，還是選擇與他們在床上喝酒？如容許自己喝酒至醉，又會否給予了隱藏訊息給對方？

離開酒店時不似爛醉如泥

辯方引述閉路電視片段指，X在離開酒店時可以行到直線，亦可以自行登上的士，因此並不可以用爛醉如泥來形容X。辯方質疑，如果一個普通女生，會不會在被侵犯後兩天，就與另一人發生關係。辯方續指出，若陳曾經強姦X，理應會作賊心虛，不應會再冒險去訂酒店房。

案件編號：HCCC230/2024