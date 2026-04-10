宏福苑｜申關系統靠誠信　消防處助理處長稱落現場為部署而非巡查

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，首次有消防處代表在聽證會作供。負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明指，消防收到承辦商提交「關閉消防裝置通知書」（SDN）後會到場做風險評估，例如「消防車擺位」、視察水源等，但不會巡視其他消防裝置能否有效運作，形容到場目的是「視察」。姜世明又同意，前線人員只會針對承辦商遞交的資料，至於資料是否準確反映情況，並非巡查目的，機制依賴承辦商的誠信。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

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早前聽證會中，獨立委員會揭露宏福苑在大火前消防裝置總掣被關，其中大維修消防裝置承辦商「中華發展」，曾向消防處提交85份俗稱掛牌紙的「關閉消防裝置通知書」，最早在2025年4月已經開始，又曾將用以證明檢查合格的「消防裝置及設備證書」（FS 251）多次傳真給消防處。

根據消防處規定，免出現消防系統失效情況，當消防系統因維修需要關閉時，承辦商須提交SDN，消防應及時獲悉，採取額外措施。姜世明今日作供時就「額外措施」舉例指，當一幢已交SDN的大廈有火警，消防通訊中心會增派資源。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

姜世明稱收到「關閉消防裝置通知書」會實地風險評估：例如車輛擺位

消防處在收到「關閉消防裝置通知書」後，會在24小時內做實地風險評估。姜世明舉例指，如「關閉消防裝置通知書」顯示一個消防系統停運，前線到場考察時會評估系統不能運作下，應如何部署應變，例如消防車輪擺位、水源、會否有特殊情況如安老院。

申請提供的資料是否準確反映情況非「視察」目的

姜世明同意，前線人員只針對遞交的資料，至於資料是否準確反映情況，並非「視察」目的。獨立委員會代表大律師杜淦堃問到，消防不作任何其他評估，是因為已假定其他措拖運作有效：「機制依賴承辦商的誠信，如果「搞錯」、消防又抽查不到，消防沒辦法發現。」姜同意。

被問到如前線到場視察時一併視察其他系統，是否不會帶來很多工作量，姜稱不完全同意，不是「睇一睇」便可，而是需要進行測試，「有時大廈可能有七套系統」。杜再問，若有效保障生命的措施中，部分無法生效下，其他措施會否更重要。姜表示同意。就消防沒有制度監察無關閉的消防系統是否運作，姜世明同意要改善。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

被問到承辦商申請SDN續期，處方是否不會再巡查，姜同意，稱「因為係同一件事」。姜世明又指，SDN原則上不應超過14日，但他確認因延誤SDN而被紀律處分的承辦商數量「甚少」，因為拖延與否，視乎業主是否有很大意見，涉及雙方合約內容。姜又同意，業主有可能因無警覺性，而不投訴。

至於有關宏福苑關閉消防裝置的巡查有否事前通知？姜表示，處方曾就關閉作「視察」，事前有向承辦商了解情況後才決定到場，但到場前沒有通知承辦商。