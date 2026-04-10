宏福苑大維修消防26次只「訪」沒「查」　屋苑消防裝置狀態多不知

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，首次有消防處代表在聽證會作供。會上揭露宏福苑大維修期間，消防處曾26次「到訪」，但沒有做過任何「巡查」，消防處代表解釋「巡查」是針對問題而做。會上又展示大埔消防隊目張國生的口供，他曾帶隊到宏福苑一次，惟對消防裝置的電源狀態等全表示不知道，亦沒留意大堂是否貼有消防裝置的相關告示。



而消防處在收到消防承辦商「中華發展」提交消防裝置關閉通知書（SDN）後，曾到宏福苑視察。負責視察的消防隊長馮鈺麟，其口供顯示對消防鐘是否運作正常、電源總掣狀態等七個屋苑狀況毫不知情。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

聽證會上披露由2024年7月至今，消防處曾到訪宏福苑26次，只有一次「主動巡查」。根據資料，消防處在2025年10月19日到宏福苑進行例行檢查（routine visit），測試緊急車輛通道，通道沒有阻礙物，同時亦檢查了消防栓，並沒有發現異常。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作供稱，這並非「巡查」，只是「視察」，因巡查是針對問題。換言之，於宏福苑大維修期間，消防處並沒有做過任何巡查。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

會上亦展示證供，顯示該次視察有大型泵車，及檢查消防栓表面有否被打開，經檢查後認為表面無異樣。姜世明稱不確定當時有否試水，但通常消防人員都會試。被問到為何2025年10月宏福苑會被選中進行視察，姜世明回答道「做到就做，唔係under scheme去做」。

至於每年「主動巡查」次數是否有指標，姜世明稱會按樓宇的風險類別，部份樓宇一年一次，亦可兩年一次，沒有特定指標。

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獨立委員會首席代表大律師杜淦堃展示大埔消防隊目張國生口供，顯示在2025年10月19日，他帶同全隊人去宏福苑。張國生被問當日人員有否無進入泵房時，回答「無」，亦無留意管理處有否講警鐘被關閉、大堂有否張貼消防裝置告示。對於當時電源狀態，及是否知道加壓泵和警鐘是同一開關掣等兩項提問，張國生均回答「不知」。姜世明指該次視察屬常規規模。

聽證會另披露中華發展於2025年4月7日首次申請關閉宏泰閣消防喉轆系統，列明水缸漏水，需要維修。在中華發展入紙SDN後，消防處於2025年4月8日曾派員到宏福苑視察，但沒巡查。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃再次問到巡查和視察的分別，姜世明解釋稱巡查是看是否有違規，視察是看實況，「我哋睇到有違規，就去睇有冇違規；視察就去睇有冇違規」。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年3月底已四個月。（資料圖片 / 夏家朗攝）

根據當日負責視察的消防隊長馮鈺麟口供，他對消防鐘是否運作正常、電源總掣狀態等七個屋苑狀況毫不知情，或沒留意。

消防隊長馮鈺麟回答8提問：



一、檢查過大廈消防裝置？

答：檢查過滅火筒



二、消防栓／消防喉有沒有水？

答：冇檢查



三、消防鐘運作正常？

答：冇留意



四、入過加壓泵房做檢查？

答：無



五、電源總制咩狀態？開定關？

答：唔知



六、消防加壓泵同消防鐘用同一開關掣？

答：唔知



七、管理處有冇職員同你提及消防警鐘係關閉？

答：無



八、有否留意大廈當眼處貼有關閉消防裝置告示？

答：無留意



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

杜淦堃向姜世明提問，指既然消防系統關閉一定要出通告，通知住戶是重要的，但當時馮鈺麟「連睇都無睇」，是否不符合視察目的？姜世明指正常消防員會去兩次，一是貼通告，二是檢查是否有貼。惟馮鈺麟沒有檢查有否張貼通告，向消防處匯報時亦無交代大廈有否貼通告，姜世明認同做法不理想。政府代表、資深大律師孫靖乾其後亦問會否解釋得到為何沒檢查，姜稱「估計無為意到已貼」。

被問到馮鈺麟「係現場睇嘅嘢足唔足夠？」姜世明指，當時機制是足夠，事後認為要加強。他又稱，留意到今次情況，會留意提交SDN的大廈並作巡查，消防處在過去兩個月到了數百座大廈泵房巡查，將會成常規做法。