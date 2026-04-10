宏福苑｜半年85次申關閉消防系統　助理處長：「慣例」一年才跟進

大埔宏福苑大火，幾乎所有消防裝置全數失效。獨立委員會周五（10日）舉行第十場聽證會，全日僅傳召消防處助理處長（牌照及審批）姜世明一人作供，揭露消防處處理消防裝置停用通知書（SDN）及「消防裝置及設備證書」（FS 251）多個問題。



大維修消防裝置承辦商「中華發展」，由2025年4月至大火發生，共向消防申請85次SDN，惟消防收不到用以證明裝備合格的FS251，從不會主動追問，姜世明承認消防內部有「慣例」，消防裝置系統要停一年才會跟進。代表委員會的資深大律師杜淦堃質疑，85份的SDN數量都「不足以令消防響起警報」，姜承認當時沒留意，只會聚焦承辦商有否跟進。



宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明於4月10日出席宏福苑獨立委員會聽證會第10場，下午約五時離開展城館。（陳浩然攝）

收SDN僅視察不巡查 負責消防對消防系統情況七問七不知

2025年4月7日，「中華發展」首次申請關閉宏泰閣消防喉轆系統，列明水缸漏水，需要維修。在中華發展入紙SDN後，消防2025年4月8日有派人到宏福苑「視察」，但沒巡查。

根據當日負責視察的消防隊長馮鈺麟口供，他們沒檢查消防栓、沒留意消防鐘運作、無入加壓泵房、不知總電掣開或關、不知消防加壓泵與消防鐘用同一開關掣、無留意有沒關閉消防裝置告示。（見另稿）

杜淦堃問到，當時消防「連睇都無睇」，是否不符合「巡查」目的？消防當時在現場見到的足不足夠？姜世明稱，消防當時沒檢查、沒向處方匯報大廈有否張貼公告，認做法不理想；惟按當時機制，他認為消防視察已足夠。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（左一）4月10日出席宏福苑聽證會。（翁鈺輝攝）

「宏泰消防」八個月交FS251 消防隔三個月方蓋印

負責宏福苑年檢的消防承辦商「宏泰消防」，在2023年12月完成該年年檢執修，並簽署FS 251證書，但2024年8月才向消防提交，而消防在同年11月才蓋印。意味由「宏泰消防」完成工程至消防處入落系統，總共相隔11個月。

FS 251填寫須知列明，承辦商須於完成工程後 14 天內發出FS 251，並送交消防處。姜世明稱，承辦商「入得遲」，情況不尋常，應該14日內提交。

至於消防處隔了三個月才蓋印，姜世明稱「這是要克服的挑戰」，因紙本證書量多，要另聘資料輸入員入落系統，做法需時。杜淦堃質疑，消防處要申請人完成檢查內14日交FS 251，三個月才入落系統，設計是否沒意義？姜認不理想。

消防處助理署長（牌照及審批）姜世明4月10日出席宏福苑聽政會第10場。（陳浩然攝）

「中華發展」稱被催交FS251 消防否認：問勻晒冇人追過佢

「中華發展」早前被揭沒參與維修，沒實地巡查過，卻在簽發SDN半年後，再簽發FS 251，以證明消防系統已運作正常。董事梁秉基供稱由於SDN多次延期，消防處要求其提交FS 251。不過，姜世明周五（10日）稱，「問勻晒同事，冇人追過佢」。杜淦堃感驚訝：「咁咪仲衰？」姜世明承認無同事追過FS251，稱：「你搵人手追30萬張，逐張追，追到呢張追唔到那張。」

被問85份SDN「不足令消防響警報」？姜：慣例未超一年就不跟

獨立委員會早前披露，「中華發展」在約半年間共交85份SDN，其中宏泰閣及宏志閣最多，各入了16次。杜淦堃質疑SDN數量卻「不足以令消防響起警報」，又問入紙16次是否無需解釋？姜世明稱「當時政策唔需要」，只聚焦承辦商有否跟進。

姜世明承認，若消防系統被關閉一年才會作出跟進；若關閉期少於一年，處方只會確保工程不會斷尾。他說政策沒黑字白紙列明，而是消防設施監督課的「慣例」，又指大多數工程會在一年內辦妥。不過，即使消防裝置關閉多於一年，姜世明承認未必會提出檢控，只會勸喻，除非FS 251指出消防設備有「嚴重損毀」，處方則較為嚴謹。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明4月10日出席宏福苑聽政會第10場。（陳浩然攝）

停用消防裝置逾兩個月不妥？姜世明：僅三、四成工程能兩個月內完工

杜淦堃又引述消防政策指，消防栓/喉轆系統工程不應進行超過2個月，除非有合理解釋；如工程超出兩個月，消防處應該了解，「否則設計不會是每14日申請一次SDN」。姜世明則解釋，兩個月期限是關注的時間點，若消防處接獲舉報指懷疑有承建商拖延工程，才會作出跟進。

杜淦堃問如停用消防裝置多於兩個月是否不妥？姜世明稱不完全同意，以2024年消防處收到6000個SDN為例，只有500多個工程可在14日內完成（即佔8%）；兩個月內完工只佔三、四成。他續解釋，多個因素令工程不能加快完成，包括管理公司或業主合約問題等，並不一定是消防承辦商的問題。