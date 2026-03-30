宏福苑｜獨委會邀公眾就樓宇維修工程圍標提資料　範圍不限宏福苑

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）公布，邀請公眾人士於明日（31日）起至4月14日，就大型樓宇維修工程（不限宏福苑）各環節有否不適當的利益相連、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題，及有關工程有否涉貪圍標、違規招標的問題，提供資料及意見。



▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

有意提供資料的公眾人士及團體，可於明日（31日）上午10時至4月14日下午11時59分期間，透過網上填寫及遞交電子表格；或下載及列印實體表格，填妥後電郵至secretariat@ic-wangfukcourtfire.gov.hk、傳真至2333 1302，或郵寄至香港灣仔告士打道七號入境事務大樓10樓委員會秘書處。

委員會接受以匿名方式提交的資料，以方便知情人士提供資料。惟匿名人士提交的資料必須附有具體細節及／或實質證據（例如招標文件、合約、會議紀錄、通訊截圖或其他佐證）。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

