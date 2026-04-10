宏福苑聽證會｜遺屬指消防助理處長官腔：唔承擔責任、剩係講改善

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明在聽證會上，被問到消防處是否知道大維修會帶來額外火警風險，但未有加強突擊巡查，多番未有正面回應，其後才表示「同意」。



有出席聽證會的罹難者遺屬認為姜世明沒有正面回應自己的責任，「剩係講點樣改善」，對此感到無奈。



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《香港01》宏福苑五級火專頁

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

在火災中喪母的遺屬羅曉琪在聽證會結束後指，認為姜世明的回答官腔，未有正面回答問題，「做得唔好嘅地方，你唔去承擔責任，剩係講點樣改善」。（任葆穎攝）

獨立委員會資深大律師杜淦堃今日（10日）在聽證會上問及消防處會否因應大維修有更高火警風險而作出更多巡查、是否同意處方事前已知大維修有更高火警風險等，消防處助理處長姜世明經過七次回答，承認知道大維修會帶來額外火警風險。二人來回期間，旁聽席一度傳出嗤笑聲。（見另稿）

在火災中喪母的遺屬羅曉琪在聽證會結束後指，認為姜世明的回答官腔，未有正面回答問題，「做得唔好嘅地方，你唔去承擔責任，剩係講點樣改善」。對於姜同意杜淦堃指，承辦商提交「關閉消防裝置通知書」的機制依賴承辦商的誠信，羅曉琪認為，消防處本應對此承擔監督角色，「但係似乎就係未做到」，對此感到無奈。