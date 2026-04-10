宏福苑聽證會｜遺屬指消防助理處長官腔：唔承擔責任、剩係講改善
撰文：任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明在聽證會上，被問到消防處是否知道大維修會帶來額外火警風險，但未有加強突擊巡查，多番未有正面回應，其後才表示「同意」。
有出席聽證會的罹難者遺屬認為姜世明沒有正面回應自己的責任，「剩係講點樣改善」，對此感到無奈。
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
獨立委員會資深大律師杜淦堃今日（10日）在聽證會上問及消防處會否因應大維修有更高火警風險而作出更多巡查、是否同意處方事前已知大維修有更高火警風險等，消防處助理處長姜世明經過七次回答，承認知道大維修會帶來額外火警風險。二人來回期間，旁聽席一度傳出嗤笑聲。（見另稿）
在火災中喪母的遺屬羅曉琪在聽證會結束後指，認為姜世明的回答官腔，未有正面回答問題，「做得唔好嘅地方，你唔去承擔責任，剩係講點樣改善」。對於姜同意杜淦堃指，承辦商提交「關閉消防裝置通知書」的機制依賴承辦商的誠信，羅曉琪認為，消防處本應對此承擔監督角色，「但係似乎就係未做到」，對此感到無奈。
宏福苑消防商申請關系統無視察 消防處稱涉虛假陳述：非常不要得宏福苑｜消防處擬循6方向修例 關消防裝置要獲批 物管同須負責宏福苑｜消防處不接受宏泰「唔好教人做嘢」論 若察覺應通報消防宏福苑｜姜世明稱物管無牌關「刀掣」屬犯法 認同是「低級錯誤」宏福苑4.10聽證會重點｜消防處訪26次0巡查 允停裝置逾年不檢控