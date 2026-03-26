競委會：宏福苑或有兩個以上圍標集團　圍標只須罰款思維不再適用

競委會周三（25日）入禀競爭事務審裁處，向一個樓宇維修圍標集團展開法律程序。今日（26日）的宏福苑獨立委員會聽證會，競委會代表律師指坊間以為圍標最多捲入民事案件，但2021年終審庭判決已提及招標者可要求投標者表示沒有合謀，如入標時提供虛假陳述或會同時干犯串謀詐騙罪。



競委會代表律師指圍標除會罰款亦有機會涉及虛假陳述或串謀詐騙，圍標者以往思維可能認為只須罰款，「但呢個思維唔再適用，遊戲規則已經改變。」



在簡短陳詞中競委會代表律師提到競委會就圍標集團提出的入稟，當中有涉及宏福苑維修工程，相關調查未完結，並懷疑宏福苑出現兩個或以上圍標集團，不排除進一步檢控，希望社會耐心等待競委會調查結果。



競委會代表律師3月26日指，就圍標問題，宏福苑是調查重點，不排除宏福苑出現兩個或以上的圍標集團，亦不排除會作出進一步檢控。（資料圖片）

競委會代表律師指，昨日入禀競爭事務審裁處，向一個樓宇復修圍標集團展開法律程序，涉6個實體業務、8間公司和12人，涉嫌圍標、合謀定價、瓜分市場和交換敏感資料。

代表律師表示，現階段是競委會指控，答辯人尚未透過陳詞講述其說法，競委會拭目以待，希望他們交代為何會有交功課、為何有主角和幫手、為何競爭者會交價格指示。

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競委會高度關注事件，如證據屬實，將是全港首宗在競爭條例下被檢控的圍標集團。他形容集團手法精密，該集團涉及11個招標，雖不是「張張（標）贏」，但涉款高達7億。競委會已就案件的懷疑串謀欺詐，轉交予相關執法部門。

代表律師引述終審法院和上訴庭早前安件判詞指，如招標者想保障招標過程，可要求投標者聲明沒有合謀，而今次事件中，涉事招標者有採納競委會建議，在招標過程加入不合謀確定書，並要求所有招標者有聲明沒合謀。換言之，如入標者透過虛假陳述獲得該張標，有可能構成串謀詐騙。

他又指，今次遭入稟的圍標集團不涉宏福苑維修工程顧問「鴻毅建築」及承建商「宏業建築」，但宏福苑是競委會調查重點，不排除宏福苑出現兩個或以上的圍標集團，亦不排除會作出進一步檢控。

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