宏福苑大火01追蹤｜兩屋苑用山東棚網　京檢測中心：報告百分百假

大埔宏福苑五級奪命火災，令全城關注棚網安全，多個屋苑即貼出棚網檢測報告。長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨，同用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，貼出的檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。

《香港01》記者致電該機構，職員表示中心已在2019年改名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，2025年的報告用舊名「百分百是假」。向法團提交報告的峰華邨維修承建商「文源建築」，對記者稱「答你唔到，或者你問返法團」。

記者正向怡閣苑維修承建商「中國水利」、勞工處及房屋署查詢。而「山東宸旭化纖繩網」的電話已關機。



長沙灣怡閣苑有樓宇大堂張貼了兩份分別由「濱洲市檢驗檢測中心」及「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。（讀者提供）

深水埗怡閣苑貼兩份內地報告

正進行大維修的深水埗長沙灣怡閣苑，有樓宇大堂張貼了兩份分別由「濱洲市檢驗檢測中心」及「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。

據兩份報告的封面，被檢的是由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的「密目式安全立網」及「阻燃安全網」。

柴灣峰華邨承建商 大火翌日交北京檢驗報告

另外，柴灣峰華邨的維修工程亦同樣使用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，工程承辦商文源建築工程有限公司於11月27日，即宏福苑大火發生翌日，曾因應工程會議的結果，向法團提交「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。

該報告與怡閣苑展示的相同，編號起首有「發證質檢（網）」字眼，並於2025年1月發出。

柴灣峰華邨的維修工程承辦商文源建築工程向法團提交由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。

2025年報告用2019年舊名

北京檢測中心：帶監督二字百分百假

涉事的北京檢測中心屬國家級檢驗機構，職員指中心早於2019年改名，刪去「監督」二字，現時名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，並指「2019年以後發出，帶監督兩個字的都是假報告」。

記者尚未開口提供報告編號，職員已肯定表示，若有「發證質檢」字眼，並指「百分之百是假報告」。

至於怡閣苑展示的「濱洲市檢驗檢測中心」報告，在檢測中心官網的查詢系統亦找不到紀錄。記者曾致電檢測中心，但無人接聽。涉事的檢測中心為濱州市市場監管局轄下的副縣級公益一類事業單位，即政府轄下機構。

長沙灣怡閣苑通告，附上實測的相片，表示圍網達到放火要求。（讀者提供）

《香港01》早前已報道，宏福苑大維修承辦商宏業建築，在炮台山富澤花園富嘉閣亦展示了「濱洲市檢驗檢測中心」對「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的「密目式安全立網」檢測報告。該報告與怡閣苑的報告編號不同，但兩份報告在「濱洲市檢驗檢測中心」官網的查詢系統均找不到紀錄。

炮台山富澤花園富嘉閣棚網檢驗報告。（讀者提供）

承建商向法團提交報告 反叫記者問法團

記者曾致電文源建築查詢，職員表示「答你唔到，或者你問返法團」，並匆匆掛線。不過，文件顯示有關檢測報告為工程公司向法團提交，並非由法團展示。

到底涉事報告是由誰提供？是棚網的生產商、分銷商抑或承建商？《香港01》正就事件向怡閣苑維修承辦商「中國水利電力對外有限公司」、勞工處及房屋署查詢。

屯門怡樂花園和炮台山富洱花園富嘉閣的棚網報告，在「濱州市檢驗檢測中心」官方網站查詢，顯示為「沒有查詢到文件」。

「山東宸旭」張珊珊 與核酸檢測公司非同一人

涉為棚網檢查的「濱洲市檢驗檢測中心」電話無人接聽；生產商「山東宸旭化纖繩網有限公司」的電話已關機。「山東宸旭化纖繩網有限公司」的董事兼股東張珊珊及公司監事代宏偉，在山東亦經營數間繩網生產公司。

根據內地查冊，涉事的張珊珊只有繩網相關公司業務，與新冠疫情時涉誤報檢測結果醜聞、蘭州核子華曦實驗室的張珊珊非同一人。

宏福苑大火後翌日（27日），房屋署特別審查組曾到深水埗怡閣苑抽查棚網，指結果達政府的防火標準。

11月28日，保安局局長鄧炳強曾指，初步化驗了宏福苑的棚網、保護網，結果達到阻燃要求。不過，12月1日，政務司司長陳國基表示，警方在宏福苑約20個地方採集棚網樣本，當中宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準，鄧炳強懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用。

屯門怡樂花園棚網檢驗報告。（讀者提供）

