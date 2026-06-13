今日新聞8分鐘｜KOL女實習醫生被捕｜母大義滅親拉偷錢女兒

天水圍拖頭轉彎車架跌出巨柱 鄰線車閃避險遭擊中傳驚呼聲

天水圍發生驚險意外。網上流傳影片，一輛拖頭貨車沿洪天路左轉入屏廈路時，運載着的巨型長方體柱狀物疑未有綁穩，從車架上滑出跌落路面，揚起大量灰塵。鄰線反方向駛經的一部車險被擊中，車上的人不禁驚呼「嘩！」

片段可見，當時一輛警車正停在屏廈路燈位，目擊意外後隨即亮起警號，駛前處理。據了解，事發在今早（12日）約11時49分，該躉柱跌落馬路後，造成約2米乘2米路面損毀。貨車64歲姓麥男司機幸無受傷，事後在場協助調查。

元朗朗晴邨單位傳異味 揭獨居七旬翁倒斃腐爛見骨

元朗朗晴邨發現屍體。今午（12日）約2時半，警方接獲朗晴邨保安員報案，指青朗樓一高層單位傳出異味。

救援人員趕至，在單位內發現一具已腐爛、頭部只餘頭骨的遺體。警方經初步調查後相信，死者是獨居於單位內的75歲姓鄭老翁，其死因有待驗屍後確定。社會福利署回覆《香港01》查詢表示，該區綜合家庭服務中心社工正嘗試聯絡涉事長者的家人及親屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。

KOL女實習醫生︱涉不誠實使用電腦 通宵扣查今押到明愛醫院搜證

明愛醫院一名KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，醫管局早前報案處理並於周五（12日）即時將她解僱。警方接手調查後亦於同日晚上在深水埗區拘捕該名24歲女子，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」；經通宵扣查後，今日（13日）中午，警方押解被捕女子，在其兩名代表律師陪同下到明愛醫院搜證，逗留約半小時離開，由醫院返回警署。

現場所見，被捕人戴上口罩，未有被鎖上手扣，亦不見警員檢走文件。

沙田賽馬會游泳池跳台疑遭雷劈爛 工會：事發時少量泳客剛剛下水

沙田源禾路沙田賽馬會游泳池一個跳台，今日（13日）早上6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。香港政府拯溺員總工會指出，泳池於6時30分正式開放，當時有少量泳客剛剛下水，池面突然一下閃電及震耳雷響聲，嚇得所有人都呆了。工會再次呼籲泳客，一旦天文台發出雷暴警告，泳客應立即遠離泳池。

事發時天文台發出的雷暴警告正生效，沙田所在的新界東在今日早上6時至7時前，共錄得30次雲對地閃電。

將軍澳尚德邨13歲少女疑偷家中$38萬現金 母大義滅親報警拉人

將軍澳發生盜竊案。昨日（本周五/6月12日）下午1時許，警方接獲一名47歲翟姓女子報案，指其放置在尚德邨尚仁樓住所房間的現金不翼而飛，總數大約38萬元，懷疑被13歲女兒盜去。

23歲內地女碩士生「受害人變騙徒」 涉假冒官員騙案被捕

一名報稱來港讀碩士的23歲內地女子涉嫌假冒官員進行4宗電話騙案，騙款約100萬港元。警方調查後，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該女子，她現正被扣留調查。據了解，疑犯本身亦是騙案的受害者，之後被犯罪集團利用，再向其他人行騙。

市民申「YUT G0R」車牌被拒提覆核 據報運輸署終接納申請

有車主去年向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」）遭到拒絕，署方指「YUT G0R」可影射某政府部門首長的俗稱，車主不滿意解釋，入稟司法覆核。據報，申請人早前收到運輸署來函指署方經重新考慮，決定接納其自訂車牌申請。運輸署今日（12日）回應指，不評論個別申請，又指每宗司法覆核案件皆會諮詢律政司的法律意見，再作合適處理。

梁熙盼世界盃熱門隊出線刺激市道 籲諗計留住欲北上睇波客

四年一度世界盃本港時間周五（12日）正式開鑼，今屆賽事多於本港時間深夜甚至凌晨舉行。香港餐旅業協會主席梁熙今日接受電台訪問時表示本地餐飲、酒店業界對今屆賽事帶動市道持審慎樂觀態度，由於比賽時間「非傳統」時間，對生意的實際幫助仍有待觀察，業界需多花心思留住球迷，「希望少啲受時差同北上影響」。

被女友趕出門 「日本」猩界木村拓哉再爆紅

在日本名古屋東山動植物園、被網民封為「猩猩版木村拓哉」的帥猩猩清正（Kiyomasa）近期再因一條影片爆紅。