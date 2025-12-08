張栢芝被指違約案　稱無需余毓興處理形象　謂：我不嬲都無乜形象

藝人張栢芝被指違約被追逾1.2千萬案續審，張今午（8日）繼續在高等法院作供，原告律師指張應知道她聲稱所屬的經理人公司新亞洲在2013年已清盤，又指張曾在會議上4度表示會「留低」，張即指原告余毓興曾做出背叛她的事，她不能再讓余繼續「蝦」她，最後二人無反面，但有共識余不能再欺騙她，她才會寬恕了余，但已不信任他，故只當他是中介及為她接洽工作。律師卻指張在2014年遭報章指責時，余曾為她作回應。張即否認其事，並稱她不需要余為她處理形象，並稱：「我不嬲都無乜形象。」



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有份有關電影的合約，要張參演6部電影，但張未有履行合約，故索償1276萬。但張稱她並無與余簽下該些合約。

張栢芝稱原告余毓興曾作出背叛她的事，但她已寬恕了余。(陳順禎攝)

張栢芝稱她曾覺被余欺騙，故已不信任他，只當余是中介，幫她接洽工作。(陳順禎攝)

原告余毓興(右)稱在2011年7月曾與張栢芝簽下全球獨家經理人合約，並指張未有履行合約，故向張追討逾1.2千萬元。(陳順禎攝)

律師質疑張不可能不知新亞洲清盤

代表原告的律師指出，內地和本地的媒體都有報道張聲稱是其經理人公司的新亞洲清盤，媒體亦可能會向她查詢有關事項，故張稱在2013年7月不知道新亞洲清盤，並不合理。張不同意，並指媒體的報道不一定屬實，又說：「可以3日前有人擺黑白相話我死左，咁我又信？」張強調，傳媒無法直接接觸她。

張稱她不關注八卦和是非

律師續指，張在2013年已是知名藝人，應會留意傳媒的報道，張不同意，強調她不關注八卦和是非，又說：「總之收工我忙生活，佢（Emily）就去打麻雀，我哋唔會睇娛樂。」

張稱現在仍寬恕緊余

律師續引述於寶馬山會議錄音，指張曾4度表示會「留低」，張解釋：「我知道佢(余)做咗一啲背叛我嘅事⋯但我唔可以再畀佢係咁蝦我，我念在佢仔細老婆嫩，仲話佢有cancer，我到宜家都仲寬恕緊佢，所以我無將呢啲嘢擺上證人陳述書。」

指留底是指當余是中介

張情緒激動，繼續回應原告方的提問稱：「我喺法庭先可以講真話，先可以暢所欲言，如果聽日佢哋唔使我上法庭，我就啞口食黃蓮，食多45年。」張強調，「留低」是指與余繼續合作，但已覺他不可信，故只把他當成中介，讓余替她接洽工作。

律師指余認造假文件是指要瞞稅局

原告的律師續指余曾在張及其律師面前承認造假文件，但為的是欺騙稅局。張稱不清楚余的個人稅務，若有關方面有問題，余應要自行向稅局交代。若然錄音屬實，她們必然已負上法律責任。

沒與余反面只是有共識余不能再欺騙她

張強調，當時沒有與余反面，共識是余不能再欺騙她。張又稱。如果：「人唔會一世都係衰人，每個人都有機會改過，我曾經後生都做過錯事，我個仔都做過錯事，唔代表我唔會原諒佢。」原告方質疑，若張真的覺得余是騙子，根本不會再與他扯上關係，張稱不同意。

張認一向無乜形象

原告問張，是否記得余有就2014年報章指責張的報道為其回應。張否認，稱一向不需要余為她處理形象，又稱：「我不嬲都無乜形象。」就2015年她拍攝電影並被封殺一事。張回應指，律師未有查證，對其不公，且余亦不知道事件的真相。

案件編號：HCA1227/2020