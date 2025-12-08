張栢芝涉違約　強調無簽個人簽經理人合約　泣稱媒體令我好大壓力

藝人張栢芝被指違約被追逾1千萬案續審，張今（8日）繼續在高等法院接受原告律師盤問，她稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何個人簽署經理人合約，重申她所披露的文件均是真的。張在原告律師反覆盤問下，更突然哽咽說：「我呢兩日喺到『吞』文件⋯我兩日都無瞓過覺⋯媒體令我好大壓力，佢哋求其執到兩句就可以寫故事⋯我無辦法控制到佢哋即時嘅報道。」



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余聲稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關電影的合約，要張參演6部電影，但張未有履行合約，因而向張索償1276萬。但張強調並無與余簽下經理人合約。

張栢芝今乘坐私家車到高等法院作供。(陳順禎攝)

張栢芝因購買中半山世紀大廈單位，需4千萬找尾數，她因而與原告余毓興簽下合約。(陳順禎攝)

張栢芝稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何人簽署經理人合約。(陳順禎攝)

張栢芝作供時哽咽，媒體令她感到好大壓力，因她無法控制媒體即時的報道。(陳順禎攝)

原告余毓興(右)稱在2011年7月曾與張栢芝簽下全球獨家經理人合約，並指張未有履行合約，故向張追討逾1.2千萬元。(陳順禎攝)

張認為簽署該合約可解決問題

代表原告的律師問張，在2011年7月10日，張因簽署合約，獲余預支4000萬元。張同意她在乎該份合約，她有嘗試解決因買世紀大廈而要支付4千萬尾數的問題，但當時只想著隨遇而安，並稱：「Life must go on.(生活是要繼續下去。)」張又稱她認為這辦法即可履行電影合約，又可解決問題，而且所有條款在合約裏，已交代清楚，張說：「Why not（有何不可）？只要符合合約精神就OK。」

律師質疑張未有保留合約正本

原告律師向張指出，經理人合約是重要文件，質疑張應該會為重要文件保留正本，張回應稱，文件正本由余持有，其後再由余發送，所有的文件均由其另一經理人周靜宜（Emily）負責整理。

承認在余協助下成立工作室

律師繼而追問張栢芝工作室的問題，張同意她在余毓興幫忙下成立張栢芝工作室，資金亦是來自余，該工作室由張、余、周及另一名人持有。張稱，當時內地不流行明星工作室，之後余才諮詢她會否有興趣開其個人的工作室。

認為余預先構想好並有心瞞騙

原告律師指出，余在2011年7月10日已有向張提及會開工作室。張強調，相信是余的預先構想，當時根本不知道內地藝人會開設工作室，相信是被有心人瞞騙。

張強調沒有與任何個人簽經理人合約

律師續向張指出，原告方向張披露的文件，均是真實文件，張不同意，重申她只承認新亞洲是其經理人，她沒有與任何個人簽署經理人合約，又強調她披露的文件均是真實。張在原告律師反覆盤問下，突哽咽說她花了近兩天的時間翻查本案的文件，並說：「我呢兩日喺到『吞』文件⋯我兩日都無瞓過覺⋯媒體令我好大壓力，佢哋求其執到兩句就可以寫故事⋯我無辦法控制到佢哋即時嘅報道。」

案件編號：HCA 1227/2020