張栢芝被前經理人追千萬　被指曾認造假文件　余毓興稱憤怒下說錯

藝人張栢芝與前經理人余毓興及前經紀公司合約糾紛案，今（3日）續在高等法院聆訊，辯方質疑余毓興證供不實，並在庭上播放一段錄音，其間余曾說：「我哋係造假文件，稅嗰度，Ceci嗰邊都一樣有問題。」余解釋，他當時很憤怒，才用了不正確的方式表達。惟辯方指余語氣平淡，沒有粗言穢語，心平氣和地說，認為他的證供並不可靠。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余是張的前經理人。

張栢芝被指未按合約演出安排工作，被前經理人追討逾千萬元。（微博圖片）

張栢芝的前經理人余毓興被辯方質疑作供不誠實亦不可靠。(陳蓉攝)

辯方指張的唯一經理人是新亞洲娛樂聯盟

余毓興今續接受辯方盤問，辯方引述合約指，張栢芝的唯一經理人為新亞洲娛樂聯盟。余毓興稱，他把張在香港地區的經理人事務授權予新亞洲負責，他本人則以代表身份，負責張在港的業務。

余稱曾接觸張的律師但無回覆

辯方另引述余毓興的證人口供，指他曾稱與張失去聯絡，張未有完成合約上的演出。辯方指，張一直有委託事務律師處理事宜，余毓興其實可以聯絡張的律師。余毓興解釋，當時曾聯絡張的事務律師，亦有寄信予對方，但沒有回覆，所以覺得是無法聯絡張。

錄音上余曾說造假文件

辯方之後在庭上播放一段錄音，余毓興在該錄音說：「我哋係造假文件，稅嗰度，Ceci嗰邊都一樣有問題。」他解釋，因為張取出文件要交給清盤官，故他當時感到生氣，所以用了激動及不對的方式去表達，實際上他沒有用假文件報稅。

辯方質疑余話時心平氣和不似動氣

辯方質疑，當時余毓興沒有大叫，亦沒有粗言穢語，認為他是心平氣和地說話，指出余其實不誠實及不可靠，覺得造假文件是沒有問題，所以才語氣平和，余不同意此說法。

余毓明稱他理解張栢芝向公司借4千萬元。(陳蓉攝)

余毓明指張當時向公司借4千萬

原告另傳召余的胞弟余毓明出庭，原告引用涉案的合約，指出上寫有「乙方以該演員唯一經理人的身份」，上面有余毓明的簽名。

辯方盤問下，余毓明確認內容屬真確，但他簽署時未有仔細研究合約內容，他稱：「老細叫我簽就簽，無仔細睇。」亦否認合約由他起草。以他的理解，張當時是向公司借款4千萬。

該4千萬疑未報稅

辯方引用由余毓明傳送予張栢芝助手Emily的訊息，余毓明向Emily聲稱已把合約發給她，即該4千萬是由新亞洲的支出。余毓明稱，此為口誤，當時正與張討論稅務問題，而該4千萬是未有申報，當中涉及新亞洲及Newwell的合約。

余毓明強調，若是新亞洲為張栢芝接洽的工作，必然會報稅。他後來從Newwell提交的收入清單發現未有呈報4千萬，或會涉嫌逃稅。

余毓明稱，因為合約由他們與Newwell簽署，擔憂會引申問題，認為張栢芝應該要申報該筆款項。以他的認知，該4千萬屬張的個人所得，應該要報稅。

辯方指張有會計師處理稅務

辯方重申，張栢芝有會計師為其處理報稅，且香港只需要就本地收入交稅，故沒有申報款項，亦不一定是漏稅。

案件編號：HCA 1227/2020