張栢芝涉違約　原告方指其電影票房失利　張：我媽媽覺得好好喎！

藝人張栢芝被指違約被追逾1千萬案，今（9日）在高等法院續審，張栢芝繼續作供。原告方問及張，其電影是否票房失利，張先反問：「咩叫票房失利？」原告方修改字眼，再問張是否知道有媒體認為其作品票房失利，張即反駁：「點解要問傳媒覺得好唔好？我媽媽覺得好好喎！」、「傳媒係你親戚嚟架？」，又指對方律師的提問有挑釁性，稱「好難答」。據原告方引述的電郵，張的助手周靜宜（Emily）曾向余提出，如沒有合適的電影，寧願延長合約期限，「因為不想做爛片女王了」。張庭上回應，指原告方不可以用其助手的電郵問她。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

張栢芝繼續接受原告方盤問，原告方指，在2012年栢芝手上的片約有5部，分別是《危險關係》、2部與博立簽訂的片約，以及另外與余簽訂的《張栢芝兩部電影片約合約》，即出演文藝片《溜冰》及商業片《殺手夫妻》。

原告向張指出，當時余就此片約向張支付了276萬的訂金。張栢芝否認有收過該筆款項，因為該兩部電影從未有落實拍攝。張稱：「（電影）無existing（存在）過，我一路講嘅都係真話。」

張栢芝完成2天半作供後，離開高等法院。

張表示，她接拍電影會考慮各項因素，包括導演、劇本、男女主角以及故事等，缺一不可。她形容，上述的兩部電影是「十劃都未有一撇」，否認是拒拍電影。

原告方續問，張是否知道她在2013年接拍的多部電影票房失利。張反問原告方：「咩叫票房失利？你問事實定個人觀點？」原告方遂修改字詞，再問張是否知悉有傳媒覺得她的電影欠佳，張質疑原告方律師：「點解要問傳媒覺得好唔好？我媽媽覺得好好喎！」、「傳媒係你親戚嚟架？你挑釁性問題好難答喎！你唔問我覺得好唔好？」

原告方指出，在2013年，余有積極為其接洽工作，張稱不同意。原告方遂引述張的助理周靜儀（Emily）與余的電郵，顯示周曾向余提出，電影要符合要求才會接拍，如果沒有合適的劇本，寧願延長合約的期限，「因為不想做爛片女王了」。

張回應指：「你唔可以用佢個email黎問我，只可以用佢個email黎問佢。」

原告方問張，如她不想接拍，余無法強迫她，張不同意。張另在盤問下同意，她們的共識是延長合約期，直到找到合適的劇本，但否認余無法找到她，反指是余「人間消失」。

張再指出，她最後沒有參與《女神的新衣》，令她損失了700萬人民幣。原告方追問，主辦方有沒有就此追究其責任，張回應：「唔係我，主辦方追究有人嘅責任，主辦方想我同佢哋一齊追究。」

