張栢芝涉違約被追千萬　原告專家認為張親筆簽署　亦同意偽造不難

藝人張栢芝被指違約案，今（11日）在高等法院續審，本案爭議原告余毓興所指的《全球獨家經理人合約》，是否由栢芝本人簽署。原告傳召美國筆跡專家作供，他指合約上的簽名，沒有明顯的偽造痕跡，書寫自然流暢，認為極可能是由張栢芝所簽署的，但亦同意張的簽名簡單，偽造並不難。張栢芝一方的筆跡專家則指，該文件上的簽名中的「折角（Kink）」出現抬筆（pen lift），與張平常的書寫習慣不同，認為此簽名非由張親筆所簽。案件將於明年1月13日作結案陳詞。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關電影的兩份合約，要張參演6部電影，但張未履行合約，因而向張索償1276萬。但張指該些合約屬偽造，她並無與余簽下經理人合約。

原告方傳召美國筆跡專家John Paul Osborn認為合約上的簽名不似偽造，認為極可能由張栢芝簽署，然而他亦同意這簽名形態簡單，偽造難度不高。(陳蓉攝)

張栢芝一方的筆跡專家梁時中則指，該簽名中卻有停頓再落筆的現象，與張的書寫習慣不同，具有偽造的特徵。(陳蓉攝)

張栢芝稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何人簽署經理人合約。(陳順禎攝)

原告余毓興(右)稱在2011年7月曾與張栢芝簽下全球獨家經理人合約，並指張未有履行合約，故向張追討逾1.2千萬元。(陳順禎攝)

原告專家認為極有可能由張簽署

原告方傳召美國筆跡專家John Paul Osborn作供，其報告中提及，該受爭議的簽名書寫流暢，行筆自然，沒有偽造時的描畫痕跡，亦與已知的簽名高度一致，極可能是由張親筆所簽的。

簽名形態過於簡單偽造難度不高

但Osborn稱，因為該簽名的形態過於簡單，偽造難度不高，故未能達到完全確認的程度。Osborn亦不同意該簽名的「折角（Kink）」有抬筆的痕跡，指該簽名中的轉折處只屬於正常的停頓。

張的專家認為書寫習慣與張不同

張栢芝一方的筆跡專家梁時中則指，張的簽名形態與潦草「f」相似，結構簡單。在已知由張栢芝所簽的35個簽名中，均未有出現抬筆的情況，但在該受爭議的簽名中卻有停頓再落筆的現象，與張的書寫習慣不同，具有偽造的特徵，故認為該簽名並非由張親筆所簽。

認為有再停頓再落筆

梁作供指，透過高度放大鏡發現折角處有圓形凸出的筆觸，與原筆畫形成完美圓凸（perfectly rounded），接合極其謹慎，反映簽署人有停頓再落筆。

案件編號：HCA1227/2020