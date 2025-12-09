張栢芝涉違約　助手同意因張主演電影票房不好　有人稱她爛片女王

藝人張栢芝被指違約案今（9日)在高等法院續審，被告張栢芝一方傳召涉案時擔任其助手的周靜儀（現為經理人）出庭作供。周指，擔任張的私人助手逾20年，會處理與其工作相關的文件及稅務問題。就原告余毓興指稱，張就兩部片約收取276萬訂金後，拒拍電影，周庭上否認張曾收取該些訂金，也非拒拍電影，而是余當時未有接觸她們，稱「係佢唔開(指余不開拍電影)，唔係佢開我哋唔拍」。此外，周在電郵中向余指，要電影各方面均符合要求才接拍，並稱「因為不想做爛片女王了」。經理人庭上同意，張當時主演的電影，其票房成績不好，故有人稱呼張「爛片女王」。



原告為余毓興和AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

張栢芝現時的經理人周靜儀（Emily）作供指，她成為張的經理人前，已擔任其私人助手25年，清楚有關其工作的文件及稅務等資訊。原告方問周，是否會想保護張栢芝的形象，周回應：「全部我都想保護，唔止係形象。」

案發時為張栢芝助手、現為其經理人的周靜儀(圖中，戴口罩)作供時同意，張當時主演的電影，其票房成績不好，故有人稱呼張「爛片女王」。（葉志明攝）

張栢芝助手否認 余毓興是張的全球獨家經理人

周稱，有99%的文件都是她給張簽署，故張簽過的文件，她都會記得。在2011年7月，張購入世紀大廈物業的手續，包括銀行、律師、按揭等均由她處理。當時因周轉不靈，故周找了余毓興幫忙。余回應指，可以預支4千萬片酬的形式協助張，「拍一部抵消一部」。但周否認，余是張的全球獨家經理人。

余聲稱就兩部片約，向張支付了276萬的訂金，周否認張曾收取該些訂金，亦不同意該些款項直接給了張。原告方質疑，張當時表示「要搵錢」，簽片約後卻聲稱「1蚊都無收」。周回應：「係無收到喎，收唔到囉！」

助手指張栢芝不是拒拍余的電影 而是余當時未有接觸她們

原告方續引述周與余的電郵，周曾在電郵表示要電影各方面均符合要求，張才接拍，周並在電郵稱：「因為不想做爛片女王了」。原告方問周，是否因為知悉張主演的電影，其票房成績不好，故有人稱呼張「爛片女王」，周同意。

惟周否認張拒拍余的電影，強調在2012至2013年度，余未有接觸她們，稱「係佢唔開(指余不開拍電影)，唔係佢開我哋唔拍」，此情況與張的檔期或劇本等因素無關。

案件編號：HCA1227/2020