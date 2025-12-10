張栢芝涉違約　被要求提供訊息卻稱電話跌落廁所　張助理否認隱瞞

藝人張栢芝被指違約案續審，張的經理人兼私人助理周靜儀(Emily)今（10日）在高等法院續接受原告律師盤問，律師指，周早前曾向原告播放一段在群組內的錄音訊息，但只播放原告一方的話，沒有播放周等人那邊的回應。律師指他們曾要求周披露其餘錄音訊息，但周不久後稱：「電話跌咗落廁所。」又稱維修後電話永久損壞，無法再讀取訊息。律師質疑，周為保護張栢芝而刻意隱瞞該部份訊息，周不同意，又稱電話弄濕後有立即吹乾。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關兩份涉及電影的合約，要張參演6部電影，指張違約未履行要求，因而索償1276萬。張指該些合約屬偽造，辯稱從無與余簽下該些合約。

周靜儀(中)被指在原告要求提供錄音訊息後不久，便稱電話跌落廁所，周否認是為張栢芝隱瞞，強調有嘗試吹乾部電話。(陳蓉攝)

張栢芝早前供稱，她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何人簽署經理人合約。(陳順禎攝)

張栢芝因購買中半山世紀大廈單位，需4千萬找尾數，她因而與原告余毓興簽下合約。(陳順禎攝)

原告余毓興(右)稱在2011年7月曾與張栢芝簽下全球獨家經理人合約，並指張未有履行合約，故向張追討逾1.2千萬元。(陳順禎攝)

原告指張想余先付400萬

代表原告的律師問周靜儀時指，張栢芝一直表示未有收取276萬，但根據周發送給余的電郵，周曾要求余準備預付合約，似乎張想余先繳付400萬。周不同意，指余曾答應預支張400萬以安排5個活動。

周稱一直由新亞洲支薪

周另指出，在2011年7月4日後，她一直由新亞洲，即張稱她當時所簽下經理人公司支薪，每月薪金為6萬元，再加2%佣金。原告方指周每月會收取2%的顧問費（consulting fee）。在2014年3月，張栢芝參加內地節目《媽媽咪呀！》後，張獲分成的費用為5萬多元，由新亞洲支付。周同意在新亞洲2013年清盤後，其收入仍然由該公司支付，故2014年7月24日，她雖知道公司已清盤，但沒想過她是否仍是員工這問題。

律師質疑周未披露其他錄音內容

原告律師續指，周與余毓興，及余的胞弟余毓明，曾在一個微信群組中交流錄音訊息。惟原告指周只播放原告的錄音，但無播放周等人一方的錄音。原告律師問：「你係咪有心避開5月16嘅錄音內容？」周稱沒有特別原因，又指當初只想顯示余曾瞞騙張栢芝。

周稱電話跌落廁所後有立即吹乾

原告律師續指，其團隊曾要求周靜儀披露其他錄音訊息，但周不久後表示：「電話跌咗落廁所。」周稱她事後有立即把電話吹乾，並於翌日送去維修，惟其電話被證實永久損壞後，便隨即通知律師。

原告質疑周刻意隱瞞

原告律師質疑，周表示「電話跌左落廁所」，無法提供錄音是謊話，因為錄音對張栢芝不利，故周刻意隱瞞，就如她早前在庭上所說，是為了保護張栢芝，周不同意。

案件編號：HCA1227/2020