張栢芝涉違約被追千萬　張稱以其性格　唔鍾意做畀4億都不會妥協

藝人張栢芝被指違約被前經理人余毓興及經紀公司追逾1千萬案，張栢之今午(5日)續在高等法院接受余的律師盤問，律師指張當時有為籌得4千萬支付世紀大廈物業的尾數，有配合余的安排，張即變得激動並稱：「以我性格，如果我唔鍾意做，哪怕你畀4個億我，我寧願無咗7層世紀大廈。」張又指，余曾向她稱為她以700萬元接到內地節目《女神的新衣》，惟她其後發現，原來該節目的酬金實為1500萬。張提及此一度哽咽。



余指張未參演6部電影索償1276萬

原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關兩部電影的合約，要張參演6部電影，但張未有履行合約，因而向張索償1276萬。但張卻指該些合約屬偽造，她並無與余簽下該些合約。

張栢芝作供時稱：「以我性格，如果我唔鍾意做，哪怕你畀4個億我，我寧願無左7層世紀大廈。」(梁鵬威攝)

張栢芝2011年以1.28億購入中半山世紀大廈物業，因欠4千萬尾數，最後與原告余毓興合作。（網上圖片）

就4千萬的事本來打算隨遇而安

張栢芝早上供稱，她在2011年欲以1.28億元購買中半山世紀大廈的物業，惟她的私人助手兼經理人周靜儀(Emily)告知她需付4千萬元尾數，否則會有嚴重後果，她曾找兩名圈內人幫忙不遂。張稱她2011年7月回港，並在家睡覺，本來已打算隨遇而安，但睡醒後，周告知她已經找了余幫忙。

被問要當余旗下藝人 張回應：搵錢咋嘛

代表原告的律師指，張找余幫忙，須任他旗下的藝人幾年，問張是否值得。張回應說：「Why not(何不)，搵錢咋嘛，都係合作啫，搵錢啫。」張稱她當時相信余會替她接洽工作，只要除非她非常討厭的一個人，她都不會抗拒合作。她又稱，在片場會與余閒話家常，但不會談論私人事。

以其性格不喜歡給4億亦不妥協

原告律師向張指出，因為當時余可以給張4千萬，所以張會著緊及全力配合張的安排。張否認並說：「以我性格，如果我唔鍾意做，哪怕你畀4個億我，我寧願無左7層世紀大廈。」

張栢芝過往曾拍不少電影，包括《星願》，她當時獲香港電影金像獎最佳新演員。（電影劇照）

張栢芝作供時稱，她的一生都是拍電影，拍4部又係拍，拍8部又係拍。（《白蘭》電影劇照）

當時理解是預資片酬

張稱，以她的理解，當時她是預支電影合約，之後周告訴她要「簽埋經理人」。張表示，知道有電影公司參與，但不知道是博立。張說：「反正我個life都係拍電影，拍4部又係拍，拍8部又係拍。」

簽約時被要求打指模覺奇怪

張憶述，簽合約時有打指模，當時覺得奇怪，因為拍攝多年，很少要在合約上打指摸。原告律師質疑，張其實有配合余的安排。張解釋她是配合電影公司的規矩，不是配合余。

有找律師通知余不再合作

張稱，其法律代表曾曉淇（Katty）已幫她處理法律事務最少15年，亦曾負責幫她處理離婚等事宜。曾律師曾代她向余發電郵，並通知余她與余雙方不再合作，她並有著律師其措詞要平和，不要刺激余，張說：「佢話你唔配合，佢就唱衰你，都試過唔配合就出咗啲新聞。」

張栢芝提到原告余毓興騙她《女神的新衣》片酬是700萬，後來才知是1500萬時，一度哽咽。(梁鵬威攝)

張栢芝稱因余毓興(圖)向她稱患癌，她才沒有報警。(陳蓉攝)

節目酬勞1500萬但余告知她700萬

張又說，余為她接洽的工作中，包括一個名為《女神的新衣》的內地節目，余稱該節目的價錢為700萬。她認為酬勞略低，但余稱已盡力接洽，故她答應拍攝。後來新亞洲公司清盤，其律師才發現該節目的片酬應為1500萬，是與張名下的公司Newwell簽定的合同 。

余聲稱患癌才沒有報警

張提到這件事時哽咽稱：「如果我唔㩒住佢，咁我18歲真係退休先。」她指700萬與1500萬差距甚大，但余欺騙她稱他當時得了癌症，所以她才沒有報警。張強調：「我張栢芝唔鍾意同人解釋，哪怕任何人寫衰，我都吞咗佢就算」

擔心與余決絕要承擔後果

張又稱，她當時亦有其顧慮，萬一她與余決絕，她要承擔一切後果，所以只覺得：「千祈唔可以刺激呢個人……令佢睇落去我哋仲可以合作，唔會反面、攬炒囉！」

否認曾簽全球獨家經理人合約

張在盤問下同意，任何時候都沒有簽署任何全球獨家經理人合約，亦沒有與余簽署單對單的合約，只簽過與新亞洲的合約。

