張栢芝高院案作供　買世紀大廈單位急需4千萬　找圈內人幫忙不果

藝人張栢芝被前經理人追逾千萬案續審，張栢芝今（5日）在高等法院作供，張稱他與本案原告余毓興談合約前，已有13年演出經驗，明白簽經理人合約，要考慮的不是金錢，而是誠信，若好的會當他是家人。她指在中國星時已任她助理的周靜儀(Emily)，後來亦跟她一同離開中國星，繼續幫她工作及處理大小事務，包括接洽工作。



張稱她在2011年以1.28億購買中半山世紀大廈單位，她只負責睇樓，其他事都交周處理，周後來告知她，若未能付4千萬尾款會有嚴重後果。她曾向兩名圈中人求助不果，最後聯絡上余，但否認有余是其「契爺」，又說：「個個都話識我爸爸架啦。」



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱與張在2011年7月至2012年5月曾簽下《全球獨家經理人合約》，並張兩部與電影相關的合約，要張參演6部電影，但余指張未有履行合約，因而索償1276萬。

張栢芝稱她洽談本案合約時，已有13年演出經驗，對洽談經理人合約有一定經驗。(梁鵬威攝)

張栢芝稱她之前經歷過兩名經理人，其中一人是向太(圖)。（微博圖片）

曾歷兩經理人包括向太

張栢芝今出庭作供指，她於1998年起從事演藝事業，在簽署涉案合約時已有13年的演出經驗，在余成為其經理人之前，她有過2個經理人，分別是朱永龍及向太。

簽經理人合約要考處誠信非金錢

張同意對經理人合約等有相當經驗，簽署全球獨家合約前要首先考慮誠信，而非金錢及簽約年期。張稱：「如果嗰個人係好嘅，我會一世當佢家人。」

周靜儀在中國星時已是其私人助理

張又稱，她從2000年加入中國星集團後，中國星指派其現經理人周靜儀（Emily）成為其私人助理。在她離開中國星後，周亦跟著她離開公司。外界大多認為周是她的經理人，二人至今仍關係密切。

與周關係好到毋須合約

原告方質疑，在2011年，周的薪金由誰支付。張說周當時沒有僱主，她們是以分佣金形式合作，她形容與周是：「感情好到無contract綁死。」張又稱，與周的關係特殊，景氣好時會多分佣金予周，如她懷孕等沒有收入時會再調整，沒有支付固定金額。

指周可共患難 生活上一切交周處理

張形容，她和周的關係是可共患難，周會幫她處理一切事務，特別是與數字有關的工作。張稱她由1唸到7，數到8已經有恐懼，她甚至不記得自己的電話號碼，但會記得周的電話，其生活上如繳交水電煤單、增值八達通及其兒子的事項，都依賴周去處理。

接洽工作亦由周處理

張又指，她當時沒有其他員工，合約由周代為處理，就接洽工作，合作方一般會先接觸周，若周認為有關工作「OK」，會再與其商討。張一般只會過問3個事項，分別是價錢、工作日子及時長。

張栢芝稱她購買中環世紀大廈的寓所時，只是負責「睇樓」。（網上圖片）

張栢芝稱她對數字感恐懼，但記得中半山世紀大廈的單位作價1.28億，因為好意頭。（網上圖片）

張栢芝稱她當時要4千萬找尾數，曾找兩名圈中人幫忙不果，最後才聯絡上原告余毓興。(梁鵬威攝)

張栢芝否會叫余毓興「契爺」，又稱：人人都話識我爸架啦。(陳蓉攝)

買世紀大廈單位時只負責睇樓

張稱她在2011年7月，透過其名下公司「EasyJet」買入港島中半山世紀大廈一單位，價格為1.28億，不是少數目。她只負責「睇樓」並覺滿意，其後所有交易事宜，均由周代為處理。張憶述當時業主開價高於1.28億，她與業主「拗」好意頭，故對此印象深刻。她其後收到周的通知，指購入該物業的尾款：「如果無4千萬就好大件事。」

否認曾叫余契爺

張稱，先後向三位娛樂圈人士求助，惟最終未有成功，最終她接觸余毓興，但否認有叫余「契爺」，亦不清楚余是否與張父認識。張稱：「個個都話識我爸爸架啦！」

聆訊下午繼續。

案件編號：HCA 1227/2020