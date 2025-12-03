張栢芝被追款　前經理人爆張要錢買樓　辯方疑無提謝霆鋒離婚細節

藝人張栢芝被指未按合約出演電影，遭前經理人及公司追討1276萬片酬及損失案，今（3日）在高等法院開審，其前經理人余毓興出庭作供，他稱與張父為多年好友，張栢芝稱呼他為「契爺」。張因艷照事件口碑變差，但需4千萬元買樓，余建議她可建立好媽媽及女強人形象，張想余幫她並要求余成為其經理人。辯方卻指余聲稱識張父是謊言，又稱她與余不熟，不會向他披露與謝霆鋒的離婚細節。



原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

張栢芝被前經理人余毓興興訴追討逾1200萬。（微博@張栢芝）

余毓興指張栢芝稱要4千萬買物業，但因艷照事件令其口碑轉差。（VCG）

代表張栢芝的律師質疑，張與余毓興當時並不相熟，並無向余交代與謝霆鋒的離婚細節。（VCG）

藝人謝霆鋒與張栢芝曾是夫妻。（謝霆鋒微博圖片）

張稱因艷照事件口碑變差

余毓興稱，在2011年7月，張栢芝向他稱她因艷照等事件而口碑變差，余遂建議她可建立好媽媽及女強人形象，如成立工作室等。在7月7日，張要求余成為她的經理人，以幫她解決4千萬的問題。雖然當時未能確定可以取得4千萬，但張因為他樂意幫忙，故很感激，因此表示無論如何都會與他簽約。

余聲稱是張父多年好友

辯方引述余的證人陳述書指，余聲稱與張父為多年好友，雙方關係不錯，張栢芝會稱呼他「契爺」。但辯方指此乃余單方面陳述，沒有其他證據，余同意。

辯方指張無交代與謝霆鋒的離婚細節

辯方續指，張在2011年前並不認識余。二人在2011年7月雖已相識，但不熟絡，張沒有向余交代與謝霆鋒離婚的細節。事實上當時由張的助手Emily與余交涉，過程中僅提及張需要4千萬完成物業買賣，簽合約是余提出，余否認說法。

余指製作公司不想張栢芝當女主角

辯方續問余後為為何當時要辭職，余稱他在2013年電影《河東獅吼》引起版權糾紛，有內地公司訴訟申請清盤，故他辭職。

余續解釋，因與製作公司合作時，有提出相關概念及討論劇本，對方當時不同意以張栢芝作女主角，故最後未有達成合作。余強調，有關公司僅在溝通階段，版權為他個人與內地公司的糾紛，為免牽涉到相關電影，故辭去職位。

案件編號：HCA 1227/2020