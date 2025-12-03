張栢芝被追款 前經理人爆張要錢買樓 辯方疑無提謝霆鋒離婚細節
撰文：陳蓉
出版：更新：
藝人張栢芝被指未按合約出演電影，遭前經理人及公司追討1276萬片酬及損失案，今（3日）在高等法院開審，其前經理人余毓興出庭作供，他稱與張父為多年好友，張栢芝稱呼他為「契爺」。張因艷照事件口碑變差，但需4千萬元買樓，余建議她可建立好媽媽及女強人形象，張想余幫她並要求余成為其經理人。辯方卻指余聲稱識張父是謊言，又稱她與余不熟，不會向他披露與謝霆鋒的離婚細節。
原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。
張稱因艷照事件口碑變差
余毓興稱，在2011年7月，張栢芝向他稱她因艷照等事件而口碑變差，余遂建議她可建立好媽媽及女強人形象，如成立工作室等。在7月7日，張要求余成為她的經理人，以幫她解決4千萬的問題。雖然當時未能確定可以取得4千萬，但張因為他樂意幫忙，故很感激，因此表示無論如何都會與他簽約。
余聲稱是張父多年好友
辯方引述余的證人陳述書指，余聲稱與張父為多年好友，雙方關係不錯，張栢芝會稱呼他「契爺」。但辯方指此乃余單方面陳述，沒有其他證據，余同意。
辯方指張無交代與謝霆鋒的離婚細節
辯方續指，張在2011年前並不認識余。二人在2011年7月雖已相識，但不熟絡，張沒有向余交代與謝霆鋒離婚的細節。事實上當時由張的助手Emily與余交涉，過程中僅提及張需要4千萬完成物業買賣，簽合約是余提出，余否認說法。
余指製作公司不想張栢芝當女主角
辯方續問余後為為何當時要辭職，余稱他在2013年電影《河東獅吼》引起版權糾紛，有內地公司訴訟申請清盤，故他辭職。
余續解釋，因與製作公司合作時，有提出相關概念及討論劇本，對方當時不同意以張栢芝作女主角，故最後未有達成合作。余強調，有關公司僅在溝通階段，版權為他個人與內地公司的糾紛，為免牽涉到相關電影，故辭去職位。
案件編號：HCA 1227/2020
