Save Lily｜法庭就Danny情況頒下3年保護令 Danny期間由社署看管
撰文：陳曉欣
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【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，Danny其後交社署照顧，惟近日突然發燒並需緊急送院，社署就Danny保護令的案件，今（26日）於西九龍法院少年法庭閉門聆訊。Danny父親散庭後透露，法庭頒布了為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。
Danny父母曾偉邦及關佩仙日前透露，社署周一召開「保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議」（MDCC），評估Danny個案屬「高風險、已成立的疏忽照顧」。聲明引述會議報告，列出5項潛在風險，建議法庭繼續將Danny安置於收容所以作保護。
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