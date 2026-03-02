彩石里簡約公屋入伙　何永賢形容為聖若瑟英文中學校舍賦予新生命

位於九龍灣彩石里的簡約公屋項目今日（2日）入伙，項目由前聖若瑟英文中學校舍改建，房屋局局長何永賢出席入伙儀式時形容項目是為荒廢多年的校舍賦予新生命。



由前聖若瑟英文中學校舍改建的九龍灣彩石里的簡約公屋項目今日（2日）入伙。（資料圖片/政府新聞處圖片）

9分鐘可達彩虹港鐵站 共150個單位

彩石里的簡約公屋項目由聖若瑟英文中學舊校舍改建，共有150個單位，包括約30個1至2人單位、70個3至4人單位、50個4至5人單位，面積介乎140至376平方呎，租金介乎1,230至3,310元。步行約9分鐘可達彩虹港鐵站，附近有多條巴士及小巴線。

何永賢稱校舍改建好處是有空間做較大單位

房屋局局長何永賢出席入伙儀式，又向居民派發「大鎖匙」及入伙禮物。她致辭時形容項目是為荒廢多年的校舍賦予新生命，又提到校舍改建項目的好處，是有空間做較大單位，樓底亦較高。

何永賢又指，公營房屋長遠落成量較上任前多八成，而簡約公屋由去年至今共有9,600伙落成，每個都做到短時間內百分百入伙，再加上將有逾20,000伙由年中起陸續落成，讓身處惡劣居所環境的居民「有得揀」，又強調現屆政府有決心解決房屋問題。

原有學校禮堂保留作社區服務空 翻新校舍外牆大型十字架

建築署工程策劃經理秦浩建表示，署方考慮到校舍紮根社區多年，不少街坊都有情意結，故改建校舍時，內外「應保留就保留」，避免過多改動。例如校舍外牆的招牌字體設計及大型十字架已作保留及翻新，原有學校的禮堂亦保留為社區服務空間。