簡約公屋｜一年已有310單位流轉 何永賢指部份居民入伙傳統公屋
撰文：吳美松
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房屋局局長何永賢今日（4日）在社交平台，回顧「簡約公屋」計畫一周年，指計畫已成功落成7個項目，總計提供約9,650個單位，並已幫助約1.97萬名居民改善生活環境。何永賢又指，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民順利入伙傳統公屋，亦有人成功置業。政府計畫未來一年再落成約2萬個簡約公屋單位。
何永賢今日在社交媒體分享影片，回顧了「簡約公屋」計畫自2025年3月28日正式交付首條鑰匙後的一周年成果。影片表示，截至目前為止，計畫已成功落成7個項目，總計提供約9,650個單位，包括元朗攸壆、牛頭角彩興、觀塘順安、上水彩園、屯門青福、啟德世運及彩石等。
影片指，這些單位的落成已幫助約19,700名居民改善生活環境，讓許多家庭可告別環境惡劣的居所。影片亦展示了居民共同慶祝父親節、母親節、中秋及新年等節慶，並透過街坊廚神比賽、壁畫創作等活動建立鄰里關係。
此外，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民已順利入伙至傳統公屋，亦有人成功置業。政府計畫在未來一年再落成約20,400個簡約公屋單位。
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