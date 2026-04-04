簡約公屋｜一年已有310單位流轉　何永賢指部份居民入伙傳統公屋

房屋局局長何永賢今日（4日）在社交平台，回顧「簡約公屋」計畫一周年，指計畫已成功落成7個項目，總計提供約9,650個單位，並已幫助約1.97萬名居民改善生活環境。何永賢又指，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民順利入伙傳統公屋，亦有人成功置業。政府計畫未來一年再落成約2萬個簡約公屋單位。



何永賢局長何永賢今日在社交媒體分享影片，回顧了「簡約公屋」計畫自2025年3月28日正式交付首條鑰匙後的一周年成果。（何永賢Facebook影片截圖）

何永賢局長何永賢今日在社交媒體分享影片，回顧了「簡約公屋」計畫自2025年3月28日正式交付首條鑰匙後的一周年成果。（何永賢Facebook影片截圖）

何永賢今日在社交媒體分享影片，回顧了「簡約公屋」計畫自2025年3月28日正式交付首條鑰匙後的一周年成果。影片表示，截至目前為止，計畫已成功落成7個項目，總計提供約9,650個單位，包括元朗攸壆、牛頭角彩興、觀塘順安、上水彩園、屯門青福、啟德世運及彩石等。

影片指，這些單位的落成已幫助約19,700名居民改善生活環境，讓許多家庭可告別環境惡劣的居所。影片亦展示了居民共同慶祝父親節、母親節、中秋及新年等節慶，並透過街坊廚神比賽、壁畫創作等活動建立鄰里關係。

何永賢今日（4日）指，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民已順利入伙至傳統公屋，亦有人成功置業。（何永賢Facebook影片截圖）

何永賢今日（4日）指，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民已順利入伙至傳統公屋，亦有人成功置業。（何永賢Facebook影片截圖）

此外，過去一年已有310個單位出現流轉，有部份居民已順利入伙至傳統公屋，亦有人成功置業。政府計畫在未來一年再落成約20,400個簡約公屋單位。