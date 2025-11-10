簡約公屋剪螺絲｜承建商將挪開及重裝涉事模組 工程師指做法徹底
撰文：任葆穎
出版：更新：
「安保－俊和聯營」承建3個簡約公屋項目被揭發多個安裝結構裝置問題，包括撐板螺絲被剪短。建築署上周三（5日）向房屋局及發展局提交獨立調查報告，並已責成承建商補救，包括挪開及重裝涉事模組。
香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早（10日）接受電台訪問稱，涉事位置集中在連接模組之間的混凝土核心牆，相信挪開及重裝涉事模組是較徹底的做法，否則難以判斷哪些位置、多少螺絲有問題。
署方早前回覆查詢指，已責成承建商由11月初開始補救，包括挪開及重裝涉事模組，及承擔補救措施而產生的所有相關費用。
香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早在港台節目《千禧年代》表示，涉事位置集中在連接模組之間的混凝土核心牆，相信挪開及重裝涉事模組是較徹底的做法，可以將構件重新加固、鑲嵌，而非小修補。若不重新組裝，或更難判斷哪些位置、多少螺絲有問題、以及其失效情況如何。
對於建築署預計明年1月至3月間完成修補，並指不會影響3個項目早前承諾的完工日期，陳世昌估計這是由於其他外圍工序、渠務工程等同時進行。他又指，承建商及結構工程師亦要加強監察。
