房屋局批屯門欣寶路簡約公屋兩份營運合約　料第三季陸續落成入伙

房屋局今日（26日）將屯門欣寶路簡約公屋第一期及第二期項目的營運及管理服務合約，批予宜居顧問服務有限公司——仁愛堂有限公司——新西動力社會服務有限公司聯營，中標價分別約為約1.74億元和約1.79億元，又指當局首次將營運及管理服務合約批予由3個機構合組的聯營。



房屋局今日（26日）批出屯門欣寶路簡約公屋第一期及第二期項目的營運及管理服務合約。（資料圖片／鄭子峰攝）

房屋局今日（26日）批出屯門欣寶路簡約公屋第一期及第二期項目的營運及管理服務合約。（何永賢Facebook圖片）

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屯門欣寶路簡約公屋第一期及第二期項目總數共約5,600個單位，預計今年第三季陸續落成入伙，料可入住近1.5萬人。房屋局局長何永賢稱，今次是房屋局首次將營運及管理服務合約批予由3個機構合組的聯營，其中宜居和仁愛堂已為房屋局營運鄰近的屯門青福里項目，而首次參與營運簡約公屋的新西動力社會服務有限公司紥根屯門區，已服務該區居民多年，她相信在3個機構的協同效應下，有望提高工作的成本效益。

何永賢又指，一年之間，已有7個簡約公屋項目、約9,650個單位落成並全部住滿，大幅改善近2萬人的居住環境和質素，又指簡約公屋申請至今反應踴躍，截至昨日（25日）共收到約3.23萬份申請，充分反映居住環境更好。

3個機構合組的聯營會利用流動宣傳車推廣欣寶路簡約公屋項目，車內設有模擬單位展示，將於未來數月內巡迴元朗、屯門及荃灣等，並為市民提供即場諮詢及申請指引。