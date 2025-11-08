3簡約公屋現安裝結構裝置問題　建築署料承建商明年3月前完成補救

「安保－俊和聯營」承建3個簡約公屋項目被揭發多個安裝結構裝置問題，包括撐板螺絲被剪短。建築署10月成立獨立調查專隊，目標一個月內完成調查報告。時限期滿，建築署今日（8日）表示，星期三（5日）已提交獨立調查報告予房屋局及發展局；另外署方已責成承建商由11月初開始進行補救工作，預計明年1月至3月間完成，不會影響完工日期。



「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

建築署今日（8日）表示，署長星期三（5日）已就小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街簡約公屋項目，提交獨立調查報告予房屋局及發展局，當局正詳細審視報告內容；另外署方已責成承建商由11月初開始進行補救工作，包括挪開及重裝涉事模組，及承擔補救措施而產生的所有相關費用，預計明年1月至3月間完成，不會影響3個項目早前向立法會工務小組委員會承諾的完工日期。

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤被曝有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（資料圖片 / 夏家朗攝）

由「安保－俊和聯營」承辦的小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋，今年被揭發懷疑偷工減料，出現多個安裝結構裝置問題，包括撐板螺絲被剪短及鐵板連接洞被擴大。建築署10月成立獨立調查專隊，目標一個月內完成調查報告。