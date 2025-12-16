政府統計處今（16日）發表2025年9月至11月失業及就業不足統計數字，期間經季節性調整的失業率為3.8%，與2025年8月至10月的數字相同，就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.6%的水平。



勞工及福利局局長孫玉菡說，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持，然而一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。



政府統計處今（16日）發表2025年9月至11月失業及就業不足統計數字，期間經季節性調整的失業率為3.8%（資料圖片／鄭子峰攝）

政府統計處表示，總就業人數由2025年8月至10月的3,672,700人，下跌至2025年9月至11月的3,669,900人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，減少約8,000人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年8月至10月的149,600人，下跌至2025年9月至11月的144,400人，減少約5,200人。就業不足人數方面，2025年9月至11月的數字為60,900人，與2025年8月至10月的數字（60,800人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年9月至11月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個三個月期間相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌，失業人數亦進一步減少。

11月領失業綜援個案較10月跌2.2%

另外，社會福利署今（16日）發表最新的領取綜援個案數字，11月份整體領取綜援的個案較10月份下跌164宗，按月跌幅為0.1%。社會福利署表示，11月底領取綜援的個案總數為193,962宗，受助總人數為256,425。就個案類別分析，失業類別個案的按月跌幅為2.2%，有15,345宗。單親類別個案下跌0.7%，有18,113宗。

健康欠佳類別個案則上升0.6%，有28,011宗。年老類別個案及低收入類別個案均上升0.2%，分別有110,891宗及1,281宗。永久性殘疾類別個案保持平穩，有16,406宗。

勞聯主席林振昇：勞動市場仍未樂觀 料建造業短期內難大幅改善

港九勞工社團聯會表示，樂見本港就業情況持續穩定，然而各行業的失業情況不一，反映本地就業市場仍未明朗。該會指受惠於訪港旅客持續上升，以及全運會和盛事活動所帶動，本港零售、住宿及膳食服務業，金融業就業情況持續改善，失業率分別為4.8％、5.7％及2.6％，較8月至10月回落0.1％、0.2％及0.3％。

勞聯指受私人工程量縮減所影響，建造業失業率仍較其他行業處於高於水平，「樓房裝飾、修葺及保養」失業率繼續上升達8.4%，上升0.3%。而「地基及上蓋工程」類別則輕微下跌至6.4％，下跌0.3％，建造業整體失業率為6.8%，回落0.2%，但仍較其他行業嚴重。

勞聯主席林振昇認為雖然本港經濟逐步回穩，但勞動市場仍未樂觀，預計建造業失業率在短期內未必有大幅改善。在私人工程量未有明顯回升時，未來工務工程的平均開支提升至每年約1,200億元，以及額外預留300億元在工程項目開支，期望明年漸見效果，工人工作量增加，降低失業率。

他認為政府應繼續保障本地工人的就業機會和確保優先就業的原則，按數據動態調整輸入外勞政策；並進一步加強青年及中高齡人士的就業支援，加強再培訓服務，支援轉業。