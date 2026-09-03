教大生涉Ocamp偷窺女生洗澡　被告反指事主E明知鎖壞無找人看門口

教大兼讀生涉2023年在多個大學迎新營性侵女生案（HCCC153/2024）續審，控方今（3日）在高等法院播出另一段被告的錄影會面，他在會面上就被指偷窺女事主E洗澡作解釋。



被告稱當日被人用飲品灑腳，因他注重衛生，即到浴室洗腳，他開門後即拉開浴簾，見到事主E已即彈出。他又稱當下想到的是：「有無搞錯，點解個女人沖涼唔鎖門？」他稱不知門鎖壞，又指若事主明知，應叫女性在門外看守，又指主辦單位安排男女生同房十分大問題。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控三項非禮罪、一項強姦及一項窺淫罪。五項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。就事主E的窺淫罪，指被告於2023年8月28日，在大嶼山梁紹榮度假村某房偷窺女子E。

被告YLH高等法院受審。(葉志明攝)

案發時正職為救生員

庭上播放被告的錄影會面，被告稱他的正職為救生員，月薪約2.1萬，因本案被暫時停職。此外，他正在大學兼讀學士學位，主修健康教育。他稱2023年參與了4至5個迎新營，包括遊戲學會、甜品學會、劇社等學會舉辦的迎新營，亦有報名音樂學會的迎新營，但最終沒有參加。

被告稱不知浴室門鎖壞了

被告指他與組員留宿的房間，有一個廁所及一個浴室，浴室門後約一米裝有浴簾。他案發當日約晚上10時洗澡，之後躺在床上休息。他不知道浴室門鎖壞，警員指他當時應已經洗澡，被告即稱浴室門可以關上，故未為意門不能鎖上，亦沒有組員跟他說門鎖壞掉。

注重個人衞生想即洗腳

當晚約12時半，被告指有組員把食物及飲品灑在他的腳上，他覺得地板及皮膚「痴笠笠」，他強調比較注重衛生和健康，故即到浴室，甫推開浴室門：「一個唔覺意見到，點解有個女人沖涼？」被告稱他在不足一秒便「彈番出去」。

門鎖壞洗澡應叫另一女性看守

警員問他為何不先敲門，被告稱在家中習慣關上的門會假設室內無人。被告又稱：「一個女人沖涼，suppose會鎖門。」即使門鎖壞掉，亦應該叫另一名女性在門外看守，因此他當刻亦感到十分驚訝，覺得：「有無搞錯，點解個女人沖涼唔鎖門？」

一開浴室門即拉開浴簾

警員質疑被告沒有聽到水聲。被告稱他沒有聽到，而且一開門即拉開浴簾，完全沒有任何滯後時間。就事主E認為他道歉態度輕浮，他否認並說：「我係好誠心話，無心睇你沖涼㗎喎。」

認為把異性安排同房十分大問題

被告又自稱曾任旅行社領隊，並指以其經驗，若房間有問題，必然會要求轉房，又稱：「個鎖壞咗都仲可以租畀人。」質疑涉案度假村有問題。此外，他認為主辯單位不應把異性安排在同一房間：「宿舍都唔會啦！」質疑此安排是「十分大問題」。

指事主E明知門鎖壞不找人看守

被告又指事主E明知門鎖壞掉，卻沒有叫其他女性幫忙看守：「係一個好大問題。」此外，他認為組長應該就門鎖問題，逐個通知組員，而不是依靠組員間互相通知，強調：「我由頭到尾都唔知門鎖係壞。」他又重提任領隊經驗，稱即使明知有些團友是夫妻，都會逐個致電提醒。被告又稱他曾擔任三級康樂事務助理，工作時亦會以同樣手法處理退款等事宜。