今日新聞8分鐘｜男童衝紅燈闖馬路撞貨車｜元朗女子被利器割手

董建華喪禮總覽｜香港殯儀館設靈 前特首林鄭月娥曾蔭權到場致祭

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮將採用「國葬」規格，儀式於北角香港殯儀館福海堂進行，今日（9月19日）下午3時設靈，明日（9月20日）上午9時舉行公祭大殮，隨即出殯。一眾政商界名人及港府高官將到場致祭，並向董家致以深切慰問。

元朗電動單車突衝出捱警車撞 男騎手受傷涉危駕等4罪被捕

元朗發生涉及警車交通意外。今日（17日）下午2時21分，一名女警駕駛警車沿宏達路東行至朗業街、近港鐵朗屏站對開時，與一輛沿安樂路右轉進入宏樂街的電動單車相撞。意外中，該名23歲非華裔男騎手，腳部受傷，幸仍清醒，由救護車送往屯門醫院治理。經初步調查後，該名男騎手涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，他現正被扣留調查。

中醫診所賣私煙｜記者展示海關拘捕照片 涉事中醫：年紀大唔記得

海關採取打擊私煙行動，昨日（17日）「放蛇」在荃灣一間中醫診所內搗破一個懷疑私煙倉，檢獲10萬支私煙。《香港01》記者今日（18日）到涉案中醫診所了解，涉事中醫師直認賣私煙：「自己食煙，買多啲返嚟吖嘛，多出嚟係會賣。」，當記者向該名中醫師展示被捕人照片時，有人一時說「應該係我喎」，一時又改口說年紀大「唔記得」。

油塘男童衝紅燈闖馬路撞貨車 目擊司機：爭啲撞死佢 隻手流晒血

油塘發生驚險車禍，一名男童在行人過路處「衝紅燈」衝出馬路，撞到一輛貨車，倒地受傷送院。網上廣傳事發車CAM片段，顯示攝錄時間為昨日（17日）下午4時20分。現場為油塘聖安當女書院對開的鯉魚門道，據車CAM所見，當時行人過路處有紅光投射於地面，顯示行人燈號為紅燈，惟一名疑為小學生的男童，突然由往魔鬼山方向衝出行車路，走上安全島後沒有停下，繼續衝前。

元朗傷人案．內情｜美容師疑盜前僱主文件 另起爐灶掀糾紛

元朗豐年路昨日（18日）晚上發生傷人血案，一名31歲女子被人用利器割傷左手臂，目前留院治理情況嚴重。傷者的朋友向《香港01》透露，傷者是一名美容院的美容師，她因為涉及不誠實取用電腦而被捕，並遭公司開除，他懷疑事件與舊東家的恩怨有關。而傷者前臂遭刀手用刀割傷，深可見骨，擔心影響日後活動能力。

大埔女途人捱輕型貨車撞 頭傷昏迷送院不治 男司機涉危駕被捕

大埔今日（18日）發生嚴重交通意外。下午3時41分，警方接獲報案指，一輛輕型貨車沿安泰路南行，駛至安邦路交界左轉時，懷疑撞倒正在行人過路處過路女途人。72歲姓李女事主當場陷入昏迷，頭部受傷流血，由救護員送往威爾斯親王醫院搶救。傷者送院後，至晚上7時10分證實不治。

鐵筆撬夾公仔機｜警翻查「銳眼計劃」CCTV片段 28歲男賊翌日落網

大圍一間連鎖夾公仔專門店，昨日（17日）凌晨遭兩名賊人夜闖爆竊。負責人將拍攝到爆竊過程的閉路電視片段放上網，稱懸紅10萬元追緝兩名賊人。片中可見，兩名戴口罩及鴨舌帽的賊人，在接近4分鐘內，用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，「摩打手」將裏面總共80隻公仔掃空，包括人氣公仔Jellycat，全部塞入多個紅白藍膠袋內逃去無蹤，金額約7萬元。

雷軍探訪杭州宇樹科技 現場腳踢機械人「過招」測試穩定性

小米集團創始人雷軍9月14日現身杭州宇樹科技，在創始人王興興陪同下觀看人形機械人表演，其間更是「踢踹」機械人測試其穩定性。據悉，雷軍名下順為資本是宇樹科技早期投資人，按上市首日開盤價計算，其持股一度浮盈超過152億元（人民幣，下同）。