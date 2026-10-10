自動駕駛｜運輸署視察東涌項目　將開放公眾體驗　下周區議會交代

自動駕駛技術在港測試再有新進展。運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日（10日）前往北大嶼山東涌視察自動車測試項目，並親身試乘自動私家車。工作組指出，測試車輛全程表現穩定、安全且暢順，並透露當局與先導營辦人將於下周二（13日）向離島區議會介紹建議的公眾體驗活動。



運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日（10日）視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。圖為運輸署副署長／公共運輸事務及管理郭惠英（左一）及先導營辦人代表。（政府新聞網）

運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日（10日）視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。（政府新聞網）

工作組成員試坐自動私家車 行經東涌市中心一帶

北大嶼山測試項目於今年2月獲批，將測試路段由機場島延伸至東涌及欣澳，正式展開跨區測試，同時亦增加了運行車輛數目。至今年7月底，項目再獲准在車上保留後備操作員的同時，加入遙距後備操作員，由遙距控制中心即時監控車輛運行狀況，藉此收集更多關鍵數據，至今運作大致順利。

視察期間，工作組成員分批乘坐自動私家車，行經東涌市中心一帶路段。當局稱成員對於自動車全程表現平穩順暢表示滿意，過程安全有序。

運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日（10日）視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。自動車在東涌市中心一帶駛過。（政府新聞網）

運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日（10日）視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。自動車在東涌市中心一帶駛過。（政府新聞網）

鼓勵營辦人收集乘客回饋、持續改善系統技術

運輸署表示，今次是工作組成立以來首次進行實地視察，專家團隊包括自動駕駛研究學者、資訊技術專家及業界持份者等。發言人指出，是次行程有助專家直接與營辦人交流最新技術及應用經驗，署方亦鼓勵營辦人收集試乘客的回饋，持續優化系統技術，推動自動駕駛在港安心、穩妥、流暢落地，體現交通運輸與人工智能的深度融合，讓市民享受便利的出行體驗。

另外，運輸署與先導營辦人預計於10月13日出席離島區議會轄下交通運輸委員會會議，屆時將向區議員簡介建議推出的公眾體驗活動詳情。