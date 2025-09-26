百度蘿蔔快跑｜九龍東自動駕駛測試路線曝光　Airside等設停車點

政府今日（26日）向觀塘區議會提交文件，交代百度智能駕駛擬在啟德發展區及九龍灣一帶進行自動駕駛車輛測試項目。部份路段可用自動或手動進行不載客測試，部份則只可以手動進行不載客測試的繞行路段，路線總距離約23公里。測試期間，車內有後備操作員監控，必要時接管車輛，亦會盡量降低測試對周邊交通造成影響。



有關計劃在多個地點作停車點，以測試在不同場地及路況的泊車表現，期間並不接載乘客，包括社區隔離中心(啟德青年驛站)、 沐元街(Airside/啟德站)等。



自動車。（蘿蔔快跑官網截圖）

測試期間車上有後備操作員 6自動車同時測試

文件交代測試計劃的詳情，包括測試期間，車上會有一名後備操作員（為香港本地居民，至少具有10年以上的駕駛經驗，並完成不少於由百度提供的 100 小時的全職駕駛培訓）坐在主駕駛座位，全程監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛。

面對施工路段，車上的後備操作員可以接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。自動車亦會依照現行法規配備規定的第三者風險保險單，測試亦會在分步驟及確保安全的情況下有序進行，盡量降低測試對周邊交通造成影響。

為配合啟德體育園舉辦各項賽事或大型活動期間的交通安排，百度將根據實際情況對自動駕駛測試作出靈活調整，包括臨時更改測試時間及路線，或暫停測試運作。

計劃同時安排3台自動車在啟德發展區及3台自動車在九龍灣區測試路線進行不載客測試。隨着在九龍東路段的測試獲得更多驗證，逐步增加九龍東路段的測試的路段及車輛。

九龍東測試計劃的自動車測試路段（區議會文件）

測試路線23公里

測試路線總距離約23公里，包括九龍城約14.5公里, 觀塘約8.5公里。可進行不載客測試的路段 （自動或手動）的包括承豐道，承啟道，沐安街，啟成街，啟華街，宏光道，啟信道，宏照道，啟祥道，常悅道，常怡道，沐翠街，協調道，沐元街。而可進行不載客測試的繞行路段 （手動）包括太子道東(西行)、啟禮道。

測試進行時間如下：

周一至周六：凌晨1時至凌晨5時；早上10時至下午4 時；下午8時至晚上11 時

周日：早上8時至晚上10 時。

下列地點作停車點測試不同場地及路況泊車表現，期間不接載乘客 :

．社區隔離中心(青年驛站)

．沐安街 ( 啟德站)

．機電工程署總部大樓

．宏天廣場

．常悅道

．零碳天地

．沐翠街

．沐元街(Airside/啟德站)



民建聯顏汶羽（黃浩謙攝）

顏汶羽：據悉目標是行駛數萬公里 約3-6個月收集數據

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽指，項目進行不載客測試，避開繁忙時段，遇大型活動將暫停測試，相信可減低對區內交通影響。據他了解，今次項目以幫助自動駕駛項目研發為主要目的，希望收集更多實際道路數據。據悉，項目初步目標是行駛數萬公里，料大約3至6個月能夠收集到所需的數據。

他希望政府思考自動駕駛車輛在社會上的定位，包括交通承載力、安全問題、對現有交通工具的競爭影響等。他認為，一些交通配套不完善的地段，難召的士與網約車，可優先實行此類技術，包括海濱段與段之間的連接、鯉魚門至油塘港鐵站等。

工聯會立法會議員鄧家彪。（廖雁雄攝）

鄧家彪：地區希望公佈自動駕駛系統表現 倡定期交報告

另一九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪表示，兼顧了安全、道路運作、促進創新。他指該區是活躍的商業區，歡迎有自動駕駛項目在九龍東出現，措施安排都有給予基本信心不會影響繁忙時間的路面，車內有專業人員檢控及介入等。

不過，他指地區人士希望政府詳盡公佈自動駕駛系統表現，包括車速、安全、突發事故的表現，希望定期交報告；任何交通事故有通報制度，讓部門知道運行情況；如涉及意外有人受損，如何有渠道讓地區人士知道。