蔡天鳳案｜辯方指鄺港智生意成功　蔡母：佢乜新鮮蘿蔔皮唔好吹啦

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，蔡母張燕花繼續接受辯方盤問。《香港01》會跟進報道。



辯方向張指出，鄺港智在內地做生意成功，並曾給張37萬元還賭債。張即說：「無無無無無....佢有錢畀我？冇可能，從來佢都冇可能幫我還錢，佢買嘅嘢都係我出錢。」對於辯方指鄺港智做生意賺錢，張謂：「根本係廢話，我都上去大陸，佢乜都冇做，攞啲錢使。」又說「佢乜嘢新鮮蘿蔔皮，唔好再吹啦。」重申鄺港智的錢來自蔡天鳳。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花否認前女婿鄺港智曾給她錢。(湯致遠攝)

辯方大律師指，第三被告鄺港智在內地經營生意成功。(資料圖片)

張燕花重申，鄺港智的錢，都是來自蔡天鳳(圖)。(蔡天鳳IG)

張指2022年6月後蔡與前夫當吵架

蔡天鳳母親張燕花，今繼續接受代表第三被告鄺港智的代表大律師安華暉 Andrew Raffell盤問，辯方指鄺港智從沒有向蔡天鳳使用暴力，張回應：「之前就無。」辯方續指，張是否曾聽聞鄺港智向蔡威脅使用暴力，張指2022年6月之後有發生過，又指：「後尾有......後尾成日嗌交。」

辯方指鄺港智無反對出售單位

辯方又指，鄺港智從沒有反對出售加多利山單位，反而為了兩名子女，和蔡決定出售單位。張否認，並說：「嗌交我都聽到。」強調鄺港智和其他鄺家的人起初也反對賣樓，直至張表示「走法庭程序」、「法庭見」，他們才同意，而鄺港智亦帶鄺球前往簽署授權書。

張重申鄺港智無給她錢

辯方引述涉案時的語音訊息，當中提及37萬多元，辯方指該金額是鄺港智給予張燕花，讓她還賭債，張隨即回應：「無無無無無....佢有錢畀我？冇可能，從來佢都冇可能幫我還錢，佢買嘅嘢都係我出錢。」又指該金額是因蔡於內地的車輛出售。辯方指，張剪裁證供以配合控方，張即反駁：「冇剪裁過，千祈唔好噉樣冤枉我。」

辯方指鄺港智內地生意成功

辯方續指，張其實不知道鄺港智在內地做生意成功，和他是否賺錢，張回應：「根本係廢話，我都上去大陸，佢乜都冇做，攞啲錢使。」又說：「佢乜嘢新鮮蘿蔔皮，唔好再吹啦。」重申鄺智港的錢來自蔡天鳳。

張母指鄺港智15萬都計無良心

辯方續引述另一訊息，內容提及蔡天鳳向張燕花稱：「媽，今時今日付出15萬元」。辯方問，為何蔡稱張欠鄺港智15萬元。張回應指，鄺港智替她買了東西，張又稱她買了很多東西給鄺港智，張說：「十幾年冇計過，呢十幾萬佢（鄺）都要計。」斥鄺：「冇良心。」辯方追問37萬元的來由，張答7人車和海南物業的錢賣掉都歸蔡天鳳所有，分別賣了30幾萬和300多萬元。鄺球戶口的錢後來經找換店匯給蔡天鳳，張指：「呢啲嘢冇得假」。

辯方質疑張明顯收了鄺37萬

辯方質疑，張明顯收了鄺港智37萬元。張解釋與Alex的一名友人相關，又稱：「錢畀Alex， Alex匯過嚟，最後姐姐（蔡）收，大家都知。」辯方再問，為何訊息顯示其中有10萬元給了譚方駿？張說：「呢啲錢都係阿駿攞出嚟。」張又解釋該37萬的10萬元給譚方駿後，餘下27萬元給蔡天鳳。

張稱鬧鄺後其父才肯簽授權書

辯方續引述張和蔡天鳳之間的語音訊息，內容談及鄺球簽署授權書一事。張指鄺港智起初不願父親簽授權書，張說：「我鬧佢，佢先肯啊嘛。」又稱：「我話我對你咁多年，你要憑良心嚟做嘢，細路仔又我養，我話幾百萬你都唔肯攞返嚟，咁個幾千萬點算呀。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問

蔡母作供