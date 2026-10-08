蔡天鳳案｜辯方指譚方駿豪賭欠債500萬　譚父曾向鄺球求助

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，代表鄺球的大律師在盤問蔡天鳳的母親張燕花時，指蔡的丈夫譚方駿「豪賭」，曾在澳門借貸500萬，由蔡擔保並輸光，譚父曾向鄺球求助，因為鄺曾任警員，有些人脈關係，懂得如何處理，最後由譚父還錢。張卻稱：「是老爺話自己畀，佢唔想煩阿女。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳（Abby Choi）與譚方駿在 2016年擺婚宴時，曾邀金牌司儀Bob林盛斌擔任司儀。（IG：@bob_lamshingbun）

辯方指譚父曾因兒子欠債的事，向次被告鄺球求助。(資料圖片)

張初時指阿駿只是有時打麻雀

代表鄺球的大律師戴奧偉盤問張燕花，是否知譚方駿會「豪賭」？張說那只是辯方說法，稱「阿駿」有時打麻雀：「都係玩下嘅啫。」辯方問張是否知道，譚與蔡在2021年中去澳門的事。張說知道那次譚和蔡去玩和賭錢，但只是疫情時譚去過一次澳門「玩下」，蔡沒賭錢。

辯方指譚借500萬最後輸光

張稱她知道譚方駿那次在澳門借貸500萬元，蔡任擔保人。譚最後輸光所有錢，由譚父代為還錢。

張指賭場倒閉蔡不知還錢給誰

辯方續指，譚方駿和蔡天鳳回港後不夠錢還，所以要譚父代還。張否認：「唔係，錯喇。」辯方再指，譚家其後被追債。張直指：「你錯。」張續指當時賭場倒閉，蔡等人不知道還錢給誰，蔡因為「唔想煩」，所以想方設法找財務公司的人，最後譚父得悉譚方駿欠債，立即為兒子還錢。

辯方指譚父曾找鄺球幫忙

辯方指，譚方駿父親當時找了鄺球幫忙。張反指，鄺球向譚方駿父親借錢。辯方指，因為鄺曾任警員，有些人脈關係，懂得如何處理。張說不知道。

張指老爺話自己畀

辯方再問，蔡天鳳作為丈夫擔保人，她有無還錢？張說：「老爺話佢自己畀嘛。」辯方指張說法失實，指譚方駿父親之所以會還錢，因為蔡沒錢，而譚父其後會就此作供。張說：「呢啲係千真萬確，係事實老爺畀咗」、「冇冇冇，老爺畀因為阿駿賭嘅，佢唔想煩阿女。」

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蔡母作供