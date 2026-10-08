蔡天鳳案｜夫被質疑不斷借貸非成功商人　蔡母：賺幾多要話你聽？

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續接受辯方律師盤問。代表鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)今天繼續盤問張燕花時，質疑張的丈夫、蔡天鳳繼父蔡楚生不斷借貸，實情是失敗商人，質疑張燕花每月獲丈夫過百萬家用的說法。



當辯方質疑蔡楚生非成功商人、更指其欠債時，張即回應說：「唔好咁抹黑我。」又說：「賺幾多錢要話畀你聽咩？」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花（白衣)繼續出庭作供。（陳曉欣攝）

蔡天鳳的後父蔡楚生(譯音)，有時亦會到庭旁聽。(翁鈺輝攝)

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，隨後被發現被殺及被肢解。（蔡天鳳IＧ）

辯方今日出示黃埔花園單位的土地查冊紀錄，顯示該單位於2010年6月，以625萬元買入，至2019年11月以1228萬元出售。此外，紀錄顯示，該單位曾多次進行按揭。辯方指，紀錄顯示單位並非支付全數樓價，張燕花指該些文件由蔡楚生簽署，對於其中一次在2012年的按揭，張指：「佢（蔡楚生）要錢周轉做生意，都正常啫。」

辯方指蔡楚生生意失敗 張燕花稱丈夫海南生意有盈利：唔好咁抹黑我

辯方問，蔡楚生每月可以給1百萬元予張，為何仍需按揭借錢，張強調，需支付一家開支。辯方續指，蔡楚生不是成功的生意人、甚至可說是生意失敗，張回應：「唔好咁抹黑我。」

張燕花指認識丈夫時，他經營酒樓，每月盈利2、3百萬元。辯方指，其丈夫在海南的生意似乎也不成功，其債務越來越多，張回應：「賺幾多錢要話畀你聽咩？」亦強調其丈夫海南生意有盈利。

張燕花指鄺港智(圖)無錢，要甚麼都叫張買。(資料圖片)

張燕花又指其前家姑李瑞香（左）照顧孫兒有人工攞，張早前透露，蔡亦請了鄺港傑(右)當司機。(網上圖片)

張燕花稱丈夫視蔡天鳳如己出：每次返嚟幾十萬幾十萬咁畀（蔡天鳳）

張又透露，丈夫很愛鍚蔡天鳳，視如己出：「每次（蔡天鳳）返嚟，（蔡楚生）幾十萬幾十萬咁畀，好錫㗎，親生一樣。」戴奧偉質疑，蔡楚生給錢蔡天鳳也不償還債務？張說大概知悉丈夫債務：「可能我認為啦，大陸賺呢啲錢都好多，呢啲佢自己決定囉。」

張亦提及，當時每個月都要花錢買東西給鄺港智，稱：「佢都無錢，乜嘢都係叫我買。」她解釋：「當時佢係我女婿，孫都幫佢養。」張又重提，鄺家從沒有為兩個孫兒買過奶粉，又指李瑞香負責照顧孫兒：「佢有人工攞㗎。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

開案陳詞