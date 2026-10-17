社署社工精神健康｜工會解情緒積累多重原因　倡改管理文化重支援

【社署社工/精神健康/工作壓力/人手問題/焦慮文化/社會危機】社署社工難敵工作壓力，陷精神困擾或非孤例。工會去年調查已發現受訪社署社工近半有中度至重度焦慮、逾兩成半有中至重度抑鬱，近6成人稱其焦慮抑鬱與工作有很大關係。

社署社工總工會主席梁建雄指，除卻已存在的人手及內部管理問題，過去數年香港社會發生的大事均牽涉社署社工的介入，相信同工情緒問題是累積而來。

半年間接連有3名社署社工尋短，他說雖然無從辨識直接原因，但相信工作必然有影響，直言情況是「已響警號」，建議社署盡快進行調查，掌握員工目前精神健康狀況，並應聘請外部顧問協助管理層改善管理方式，從不斷問責改為支援為本。



社署社工總工會主席梁建雄指，除卻已知的人手及內部管理問題，過去幾年所有前緣社會危機均牽涉社署社工，相信同工的情緒問題是累積而來。（資料圖片）

工會2025年調查：近半社工陷中重度焦慮

社署社工總工會早於2025年發布調查，當中包括以兩自評量表瞭解社署社工焦慮及抑鬱情況，結果發現近半數受訪社工有中度至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱，約58%人稱焦慮抑鬱與社署工作有很大關係。

該工會主席梁建雄接受《香港01》訪問指，社署近年離職率高於整體公務員，既有青黃不接問題，內部亦重問責、有焦慮文化，除了這些結構性失衡，過去數年香港社會發生的大事，由反修例運動、新冠疫情、醫療費用減免申請、強制舉報虐兒落實、到宏福苑大火等等都令社署社工的工作量及壓力增，「員工有情緒問題是累積而來。」

他說，縱然自覺社署同工在過往的社會危機均表現得高度有效率、可以被依賴，奈何在公務員評核制度優化計劃下，社署助理社會工作主任、社會工作主任等也被納入試行，「咁嘅氛圍，點令同事覺得份工可以做到落去呢?」

24/25年度離職率為6.6% 高於公務員整體

翻查近年社署的社會工作人力需求系統報告書，在2019/20年度，社署所有社會工作職位的離職人數為70人、離職率2.9%，往後持續上升，至2022/23年度達212人離職、離職率達8.7%，及後兩個年度回落，於2024/25年度離職人數雖減至160人、離職率為6.6%，但仍高於同年度的公務員流失率4.8%。

梁建雄提到當工會逾20年，今年首次聽到有社署社工輕生，還要半年間接連有3名社署社工尋短，雖然無從辦識直接原因，但相信工作必然有影響。他續解釋，社工有一定知識，抗壓力較常人高，理應可處理一般生活壓力，當社工無法靠已有知識與能力應對自身問題，情況是「已響警號」。

《香港01》近日接獲一封社署內部信件，由社署署長杜永恒向署方員工發出，大意是關心員工身心健康，內文除重申原有的支援服務，如臨床心理服務、培訓與工作坊等，也提到「為進一步在部門內營造關注精神的氣氛」推出兩項新措施：

1/在部門內聯網將設立「精神健康專區」，集中發布有關精神健康資訊、部門的相關培訓活動等

2/提供特別撥款，以便於2026/27年度舉辦與精神健康相關的培訓和活動



問到對於這封信、以及新措施的意見，梁建雄認為，要一個部門確認內部員工面臨精神健康問題，並加大支援不容易，也欣賞所有資源的增加，惟他指出，考慮到過往五年社署同工經歷的事，便會覺得新措施不精準，「仲覺得同事上堂，學照顧自己就可以照顧到自己，係咪有啲荒謬，佢已經去到臨界點。」

工會：從不斷問責文化改為支援為本

他建議，社署盡快進行調查，掌握員工目前的精神健康狀況，同時針對內部管理，署方應聘請外部顧問協助管理層改善管理方式，推動正面管理，從目前的不斷問責改為支援為本，務求令同工安心上班，遇到困難有信心會有人幫。

他又提到，社署有大量前線工作處理，本來在不同情況下已需動員，例如惡劣天氣下要協助庇護中心開放，希望政府未來啟動「全政府動員」時，特別考慮社署的狀況。

社署社工總工會主席梁建雄指，社署近年離職率高於整體公務員，既有青黃不接問題，內部亦重問責、有焦慮文化，除卻結構性失衡，過去幾年所有前緣社會危機均牽涉社署社工。（資料圖片/魯嘉裕攝）

社署：一直從多方面為員工提供支援

《香港01》向社署查詢過去5年因精神健康問題申請調職的社署社工人數、有否關注到今年有3宗社署社工尋短、另有一戶一社工猝死、已推出甚麼措施支援員工等，社署回覆未提數字，亦無正面回應所提情況，僅表示重視和關注員工的精神健康，一直從多方面為員工提供支援，包括培訓、臨床心理學家心理支援等，協助應對及預防壓力，營造互相支援的工作氛圍。

社署也提到，已於內聯網設有專區，提供有關精神健康和部門相關培訓活動的資訊；亦以精神健康為主題，推出多款社交媒體貼紙，讓員工在日常通訊中互相打氣、彼此支持。署方說會不時檢視及按需要優化上述支援措施。