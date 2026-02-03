社署社工暈倒不治　孫玉菡證屬宏福苑「一戶一社工」　已支援家屬

社會福利署一名社工上月暈倒，送院後證實不治。勞工及福利局局長孫玉菡今日出席公開活動時表示，證實該名離世社工曾為協助宏福苑災民的「一戶一社工」，形容對方盡心盡責，對其離世深感沉痛，致以最深切慰問，並指局方已第一時間向家屬提供支援。



孫玉菡表示，宏福苑火災後，社署社工幾乎「全體出動」，約2000位社工協助1982戶災民。他證實該名離世社工是協助宏福苑災民的「一戶一社工」，社署已與家屬溝通，對方希望保持低調，呼籲各界尊重家屬意願。而該名社工跟進的災民已獲編配新社工。

對於會否前線社工擔心壓力「爆煲」，他指，社工的工作繁重，宏福苑大火史無前例，但強調社工不是「單打獨鬥」，也有公務員團隊協助。他表示，如有特別需要，亦會和不同社福界社工合作，支援災民情緒，同時寄語大眾體諒、認同社工工作。

社署醫管局數據互通 發現3宗可跟進個案

社署去年7月起與醫管局合作數據互通，發現有領取低收入照顧者津貼的照顧者入院時，醫管局會通報社署跟進被照顧者情況。他指目前已有數千宗互通個案，當中3宗如非有數據互通，未必有人會跟進其個案。

至於會否將計劃擴展至領取綜援或長者生活津貼人士，他未有正面回應，僅稱政府會設法尋找隱蔽長者，包括安排關愛隊上門探訪等。他又稱，未來高風險照顧者資料庫將擴展到房協單位和「三無大廈」住戶。