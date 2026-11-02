蔡天鳳案｜失蹤日影片曝光　蔡帶客睇樓　鄺氏兄弟咖啡室會面

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(2日）在高等法院續審，控方播放蔡天鳳失蹤當天，蔡與3名被告的行蹤影片。。



影片所見，鄺氏三父子當日早上各自行事，鄺港傑往接蔡天鳳前，曾上加多利山單位，他離開後，其弟鄺港智亦離開，之後蔡才乘鄺港傑的車到達。

蔡到單位後，有帶兩名女子「睇樓」，蔡並親自作出介紹，包括指枱及燈等均從意大利入口，控方認為這可反映蔡積極推銷其單位。

相若時間，鄺氏兄弟在旺角一咖啡室會面，兩人均作出不少肢體動作。鄺港智離開單位時手持一白色膠袋，他與兄分手後離開商場，該白色膠袋已不在其手。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，她失蹤前曾在加多利山單位帶人睇樓。（蔡天鳳IＧ）

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

鄺港傑早上7時已離開尚文苑

庭上之後播放蔡失蹤當天，即2023年2月21日的閉路電視片段。片段顯示，鄺港傑於當日早上7時許，離開尚文苑住所。他開車接載蔡的子女後，之後到加多利山單位。

鄺球早上購買兩個月費計劃

同一早上，鄺球亦離開住所，到中國移動購買兩個月費計劃。控方指，該兩份合約其後被發現在龍尾單位的枱上，其中一張電話卡則在鄺港智被捕時，在其手機內檢獲。鄺球其後駕駛VY字頭車牌的七人車（即鄺港智向朋友兄長所借的私家車），前往大埔龍尾村單位。

鄺港傑曾到加多利山單位逗留一陣

此外，鄺港傑在加多利山單位逗留一陣子後，於中午12時許離開，開車前往蔡居住的九龍塘獨立屋住所。

鄺港智離開單位後 蔡天鳳乘車到達

鄺港智在其兄鄺港傑離開後獨自離開，當時他手持一個白色膠袋，離開加多利山單位。片段顯示，蔡天鳳之後乘搭鄺港傑駕駛，AA字頭車牌的七人車到達加多利山。她進入加多利山的大堂時，身穿白色長䄂上衣和白色長褲，手持一個粉紅色手袋。

鄺港傑（左）駕車載蔡天鳳（右）到加多利山後，鄺獨自到旺角一商場的咖啡店與弟弟見面。(網上圖片)

鄺港智當日離開加多利山單位時，手持一白色袋，他與兄鄺港傑見面後離開商場時，他已沒再拿著那白色袋。(資料圖片)

兩兄弟咖啡店內作不同動作

鄺港傑接載蔡到加多利山單位後，他再開車到旺角新世紀廣場，並到星巴克咖啡店找鄺港智。片段顯示，兩人談話期間，鄺港傑不斷抖腳，亦揮動雙手，比擬不同動作，鄺港智則作出示範，並把頭傾側。

蔡天鳳帶兩女子睇樓

庭上亦播放蔡天鳳在加多利山單位，招待地產代理和一名女「睇樓客」的片段。代理和「睇樓客」於下午1時許到加多利山單位，蔡向她們介紹大廈共有6層。她繼而介紹其單位，並帶睇樓客人入房間參觀。

蔡介紹家中不少家俬來自意大利

蔡又在客廳介紹牆壁，燈飾等，表示隔音效果不錯。「睇樓客」表示：「呢盞燈都唔平喎。」蔡回應：「其實呢一塊好貴㗎。」因為是原塊由意大利運送到港，如果招呼朋友開燈會很特別。她又指：「呢啲枱，全部都係意大利，全屋都係。」蔡坐在沙發上時稱：「坐喺度隨時可以叉電……總之都係靚㗎，自己用都係靚。」

控方指蔡積極推銷單位

控方指在下午2時許，蔡與丈夫譚方駿對話，此前庭上已播放錄音。蔡其後出門。法官一度問，睇樓片段有何相關性？控方指，可證明蔡積極推銷單位。

鄺港智離開時白色膠袋已不見

控方繼續播放MOKO MALL停車場的片段，控方指AA字頭7人車的車尾箱曾被打開，在鄺港智離開時，其手持的白色膠袋已不見。

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