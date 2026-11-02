蔡天鳳案｜失蹤日向睇樓客推銷單位談意製傢俬　蔡指「都係靚嘢」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(2日）在高等法院續審，控方播放蔡天鳳失蹤當天、即2023年2月21日，蔡與3名被告行蹤的影片，包括案發當日在加多利山單位內的閉路電視片段。

當中有片段顯示，蔡天鳳到達單位後有帶同兩名女子「睇樓」，蔡更親自介紹單位，包括指枱及燈等均從意大利入口，蔡坐在梳化上時稱：「總之都係靚㗎，自己用都係靚。」控方認為，這可反映蔡積極推銷其單位。



2023年2月25日，大批探員到何文田加多利山單位搜證。（資料圖片/梁偉權攝）

2023年2月25日，大批探員到何文田加多利山單位搜證。（資料圖片/梁偉權攝）

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，她失蹤前曾在加多利山單位帶人睇樓。（蔡天鳳IＧ）

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

庭上之後播放蔡失蹤當天，即2023年2月21日的閉路電視片段。片段顯示，鄺港傑於當日早上7時許，離開尚文苑住所。他開車接載蔡的子女後，之後到加多利山單位。

鄺港傑（左）駕車載蔡天鳳（右）到加多利山後，鄺獨自到旺角一商場的咖啡店與弟弟見面。(網上圖片)

鄺港智當日離開加多利山單位時，手持一白色袋，他與兄鄺港傑見面後離開商場時，他已沒再拿著那白色袋。(資料圖片)

帶地產代理及一名女「睇樓客」睇樓

庭上亦播放蔡天鳳在加多利山單位，招待地產代理和一名女「睇樓客」片段。代理和「睇樓客」於下午1時許到加多利山單位，蔡向她們介紹大廈共有6層，繼而介紹其單位，並帶睇樓客人入房間參觀。

蔡介紹家中不少傢俬來自意大利：總之都係靚㗎，自己用都係靚

蔡又在客廳介紹牆壁，燈飾等，表示隔音效果不錯。「睇樓客」表示：「呢盞燈都唔平喎。」蔡回應：「其實呢一塊好貴㗎。」因為是原塊由意大利運送到港，如果招呼朋友開燈會很特別。她又指：「呢啲枱，全部都係意大利，全屋都係。」蔡坐在梳化稱：「坐喺度隨時可以叉電……總之都係靚㗎，自己用都係靚。」

控方指播放睇樓片證明蔡天鳳積極推銷單位

控方指在下午2時許，蔡與丈夫譚方駿對話，此前庭上已播放錄音。蔡其後出門。法官一度問，睇樓片段有何相關性？控方指，可證明蔡積極推銷單位。

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