周慧賢涉被殺案　指周稱：之前啲BB唔係你㗎　被告失控揮刀兼斷片

瑜伽導師周慧賢在2022年6月身中逾40刀，伏屍在麗思卡爾頓酒店房命案，其前男友勞浚銘涉謀殺（HCCC148/2024）案，今（11日）在高等法院續審，勞繼續自辯，憶述案發經過。



勞稱，周因擔心會被朋友碰見，故向他提議前往酒店，但得悉被告未有購買Delvaux手袋後，隨即變臉大發雷霆，又指要報警稱勞滋擾她以「砌生豬肉」；勞稱他當時受刺激，想在周面前自盡，周卻只叫他「早死早著」，更說：「之前啲BB唔係你㗎！」勞稱因失控向周揮刀，其後斷片，醒來發現殺死了心愛女人。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘稱原想在周慧賢面前自盡，但聞周所言後失控揮刀，之後斷片。(梁鵬威攝)

被告稱周慧賢曾向他稱：之前啲BB唔係你㗎，令他失控。

收到財務公司的收數恐嚇信息

勞憶述，他計劃在案發當天自殺，故此一整天都沒有還債，他收到了財務公司的追債訊息，當中亦附有其家人的照片以示恐嚇。他在酒店房內取出剛購買的刀，並手持刀具踱步。此時他又收到周的訊息，因此把刀放在櫃頂。

周在訊息中指，正和契爺在花墟買花，叫勞稍後到她家。法官郭啟安關注，既然周即將前往美國，為何仍要買花。勞說周買花給朋友佈置新居。

勞稱無預計周會上房

勞稱他到達周家附近時，周傳訊息指契爺仍在其家，叫勞在附近等待，又叮囑他：「望住契爺走咗先上去，千祈唔好畀契爺見到你。」勞稱，因為周怕會被朋友撞見，最終他只在周家逗留了數分鐘。勞提議載周在附近喝東西，周則提議前往他租住的酒店。勞解釋，沒有預期周會上房，但：「唔想Aqua見到我同其他女人喺房嘅痕跡。」故他要求周在門外等，他則入房扔掉X的拖鞋和牙刷。

指周知沒有手袋發脾氣

周入房後，先讚揚房間的海景漂亮，又問勞有沒有買手袋給她。勞回應：「無，我呢排無錢。」周再追問勞何時買手袋給她，勞說：「你去完美國返嚟先啦。」勞形容，周聞言即變臉發脾氣，又指著床邊的紅酒樽問：「係咪同其他女人上過嚟酒店？」勞解釋對方僅普通朋友，周再追問：「頭先叫我喺出面等，係咪就係收埋啲女人嘢，係咪收埋喺衣櫃？」

指周稱無買袋就以後不要再見

周隨即打開衣櫃檢查，其後對勞說：「如果你唔買個袋畀我，我哋以後唔好再見啦！」勞再三解釋沒有錢，惟周仍咄咄逼人指：「如果你唔買手袋畀我，我就去聯絡一月報警個警察，話你俾6萬蚊騷擾我，我要砌你生豬肉。」

勞稱回想起過往對周言聽計從

勞稱，他當時很憤怒，回想起過往與周的點點滴滴，指當初對周言聽計從，就連見她最後一面，都湊6萬元送她，被告說：「Aqua出軌，我原諒佢；Aqua叫我借錢，我去財務公司借畀佢，佢令我依家負債纍纍要自殺⋯⋯但係Aqua居然話要砌我生豬肉。」

勞稱爭執下向周稱要死在她面前

勞憶述，當時目睹周取出電話，「動作同之前報警一模一樣」，於是一手奪走扔到床上，周發脾氣把瓶裝水全部掃到地上，他叫周：「唔好發癲啦，有把刀喺到。」周卻回應：「你嚇鬼呀？」他於是從櫃頂取起刀子，並壓在左手腕上威脅周說：「你係咪報警呀？」周挑釁道：「夠膽就插我。」勞稱：「我要死喺你面前，我要你成世都記住我。」

指周稱：之前啲BB不是你的

勞此時在庭上情緒激動，音量提高，憶述周當時回應他指：「你早死早著，唔係我實告到你甩褲，唔爭在話埋俾你知，之前啲bb唔係你㗎！」他又形容，當時聞言後，只覺腦袋爆炸向前衝，周轉身跑走，他推倒周後，用刀刺向其背部，其後斷片。勞稱，現時他腦內只有零碎的畫面，只記得他對住兩個衣櫃、Aqua躺地上，他跪在一旁。不知過了多久後，他被微弱的呼吸聲喚醒，始見周滿身鮮血。

勞表示，他當時想拍醒周，更拿水給她喝，惟對方始終沒有反應：「我先意識到我錯手殺死咗我最心愛嘅女人。」