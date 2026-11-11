周慧賢涉被殺案　被告稱知闖禍曾想自殺　找不到合適地方最終自首

瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，其前男友勞浚銘涉謀殺一案（HCCC148/2024），今（11日）在高等法院續審，勞繼續自辯交代他殺周後的事情。



勞續作供指，在案發後他不敢看向周，故此把她放進浴缸，並用毛巾遮蓋。他表示，襲擊周時曾對她傾訴說：「我今世對你唔住，我來世再照顧你，我而家就落去搵你。」他本因畏罪想自殺，但因沒有找到合適的地點，又怕「會整到人」，想起愛他的屋企人和朋友，最終決定在律師陪同下自首。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘稱原想過自殺，但最後放棄念頭，決定自首。

被告勞浚銘指周慧賢的話令他大受刺激。(網上圖片)

意識闖禍後好驚腦袋一片空白

勞供稱，意識到闖禍後「好驚」，腦袋空白一片，更不敢看向周，自言：「我對佢唔住，所以我起身擺佢落浴缸，我唔敢見到佢，我唔夠膽望到佢。」他見地上有刀，又見自己滿身鮮血，於是把衣服及刀一併扔落浴缸中，然後開水及用毛巾遮擋周。勞憶述，他之後到洗手間洗澡，欲沖走身上的血跡，才發現他的手指受傷，想取膠布止血。

事後兩度到銀行提款找數

勞走出浴室，始發覺滿地鮮血，於是用枕頭及毛氈遮蓋血跡，並更衣前往藥房買膠布。此時，他又收到追債電話，於是兩度前往銀行提款找數，並致電Emily傾訴：「我做錯嘢，希望你可以原諒我。」

曾想在酒店的酒吧跳樓

他又打給女朋友X小姐，最後致電ICC的ozone酒吧訂枱，想在該處跳樓自殺。勞又稱，他之後跪在廁所門口沒有血的地方，單方面與周傾談說：「我今世對你唔住，我來世再照顧你，我而家就落去搵你。」

他隨即前往ozone，但見酒吧露天位置全部圍上木板，「根本無位跳」，於是他先後乘的士及自行駕車，前往IFC及山上，嘗試找地方自殺，但遭到保安阻止。勞於是返回酒店，走上天台想輕生，但「搵唔到路」，所以又再度離開前往其他地方。

欲跳樓但怕整到人最後放棄念頭

最終他去了尖沙咀k11 musea的頂樓，在圍欄旁徘徊了個多小時，想跳下去時，但發現有途人在樓下。勞稱，因為「驚整到人」，最終只坐在附近痛哭，期間想起愛我的屋企人及朋友，所以致電胞姐尋求法律協助。勞形容：「我喊到兩副Con都甩咗，我乜都睇唔到，我有400度近視，我都唔記得咗點揸車返屋企，搵我嘅屋企人。」

稱深受周的話刺激而失控

勞強調，周的說話：「好刺激我，我聽到好嬲好嬲好嬲，就係聽到佢話『你早死早著，唔係我實告到你甩褲，唔爭在話埋俾你知，之前啲bb唔係你㗎！』我先至咁嬲，我先斷咗片。」而且他當時用刀對著手腕，又聽到周挑釁，所以才「完全控制唔到，只想向前衝」。