周慧賢案　被告認新女友大他15歲　曾收對方5萬回520元表達我愛你

瑜伽導師周慧賢身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房，其前男友勞浚銘涉謀殺案（HCCC148/2024），今（12日）在高等法院續審，勞繼續接受控方盤問，並被問勞與新女友X小姐的關係。



被告勞浚銘提到，周與他分手後，提出不讓他人知道的新形式再開始，令他感到委屈，但只能逆來順受。法官郭啟安質疑，他不情願可以拒絕，惟勞稱：「法官閣下，愛情係盲目。」

控方繼而問及勞的新女友X的關係，指X比勞大15年，根據二人的戶口記錄，X曾多次轉帳給勞，勞轉回給X的銀碼卻常是520元或1314元，其中一次X轉了5萬元給勞，勞只轉回520元給X。控方問被告是否以此數字向X表達「我愛你」，被告說是，又稱他當日有還款3萬。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘向法官稱，愛情是盲目。(資料圖片)

被告勞浚銘稱女事主周慧賢(圖)提出不能公開關係的新形式發展，令他感到很委屈。

與周分手後以新形式發展

被告勞浚銘指，周在2022年初思疑他與按摩師有染，堅決要與他分手，但他們在同年3月以新形式發展，即非男女朋友名義下，繼續情侶行為。勞補充：「我會叫佢寶貝，佢會叫我bb。」他亦同意周為人多疑。

委屈都接受因愛情是盲目

勞憶述，當時所有朋友都不知道他們復合，亦不能讓他們知道二人仍有接觸。法官郭啟安問勞，是否接受此做法，勞稱：「As long as我係同aqua一齊都OK，但好委屈，但係我逆來順受⋯⋯但係我係好委屈嘅。」郭官指，勞大可以拒絕，勞回應：「咁我就會失去Aqua。」郭官續問即他不情願，勞回應：「法官閣下，愛情係盲目。」當時他只想與周一起，他的世界只有周，因此他並沒有想太多。

稱現只有10萬元未有還給X

勞在控方盤問下稱，其新女朋友X比他年長15歲，對方沒有給予他長期的經濟支援；雖然X曾向他轉帳借款，但他已償還大部分，僅餘最後約10萬元未還清。

勞稱轉520元給X是表示我愛你

控方指根據勞與X的帳戶紀錄，X曾在2022年4月轉賬520元給勞，勞指：「正確，係I love you嘅意思。」同年的另一天，X又轉賬5萬元給勞，勞再向她支付520元。控方問勞：「佢轉5萬，你就轉520表達我愛你？」勞同意，並強調已在同日歸還3萬多元。在2022年5月20日，勞再過數1314元予X小姐。他解釋，這是一生一世的意思。

獲X開解而放棄自殺

控方問勞，是否曾有自殺念頭。勞同意，又指他曾想過以多種方式輕生，但幸得女友X開解，最終未有實行，他亦無實質做過自殺的行為。勞強調，自殺是很沉重的念頭，一個人嘗試了結生命已是相當嚴重。

官質疑尋死的人不會找朋友開解

郭官問勞，當時因想輕生，故去找X小姐傾訴，但X應不會鼓勵他自盡。勞說：「正常應該唔會。」官續問，明白輕生念頭嚴重，但控方關注的是他想輕生的程度，一般人萌生自殺想法時，會直接尋死而非找朋友開解，因為對方必然會阻止。勞重申，當時因為被追債，承受龐大財政壓力，因此很想輕生。他強調人生從未試過有如此壓力。