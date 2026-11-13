周慧賢被殺案　被告認分手後養成賭博習慣　強調無怪周但需要紓壓

瑜伽導師周慧賢(Aqua Chow)身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房案，其前男友勞浚銘涉謀殺（HCCC148/2024）的審訊，今（13日）在高等法院續審，控方盤問欠債纍纍的被告，質疑其早有賭博習慣。



控方向勞展示銀行戶口記錄，指勞曾多次轉帳至其馬會戶口，款項由初期數百元，後期逾23萬不等。勞稱因為與周分手感崩潰，覺得失去世界，才養成賭博習慣。法官郭啟安不禁問他，是否因此責怪周，勞說：「無怪，係分手好大壓力。」並稱賭博為減壓，但又稱如果他不是愛上了周，的確可以避免欠債纍纍。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘稱與周慧賢分手後染上賭博習慣。(資料圖片)

被告勞浚銘稱，他沒有怪前女友周慧賢(圖)，但又稱若非周，他不會有如此大的花費。(網上圖片)

承認與周花費時亦有一同享用服務

被告勞浚銘早前供稱，與周2021年開始拍拖後，亦有不斷借錢，並稱不少費用都是花在周身上。勞在控方盤問下承認，他當時與周「一齊食，一齊住，一齊揸車」，因此不能說「所有錢」都花在周身上，但指周另有要求他送聖誕禮物及開公司等，則屬額外支出。

勞稱與周分手而養成賭博習慣

控方繼而向勞指出，勞在2022年2月借貸5萬元後，即把約4.5萬元轉入其馬會戶口。勞稱他和周在2022年1月分手，他感到崩潰及覺得失去世界，辭職後只能喝酒度日，因而養成了賭博的習慣。

分手後好大壓力才賭博

官問勞是否在責怪周，勞說：「無怪，係分手好大壓力，包括財務壓力，喺2021用晒啲錢，工作都無心機先飲酒，先會有賭博習慣。」勞又稱，他是分手後才開始賭錢，過往可能只玩六合彩，金額約三位數。

控方指勞聲稱與周復合後存入馬會的錢反增

控方呈上被告的銀行紀錄，顯示他在2021年間，曾存款5百至2.6萬元不等至其馬會戶口，但在2022年2月，他先存入8.8萬，同年3月存入約23.8萬。根據勞的供詞，周在2022年3月墮胎，其後二人關係變好，勞亦覺得「好開心」。

勞重申未與周一起前不會如此大額花費

勞稱，他是因可以經常見到周而覺得開心，但他當時的狀態不好，正承受巨大財政壓力，勞說：「我受好多委屈。」官質疑勞其實可以避免承擔這些後果。勞稱：「如果我唔愛Aqua係可以。」又指他與周一起前，從未有如此大金額的花費。

案發前一天仍有賭博

勞又承認在6月28日，即案發前一天，他仍有在馬會戶口落注，並解釋這是他的減壓方式。郭官質疑，既然他已準備自殺，為何仍要落注。勞說：「無原因，想搵嘢釋放壓力。」又稱他當時無法找人傾訴。郭官又問，勞當時賭馬是否想贏錢。勞說他不止賭馬，亦有賭波。官稱其問題重點不在於其賭博方式，而是他是否想贏錢。勞說當時沒想太多，只是想解壓，就如飲酒不是想飲醉一樣。

官質疑勞當時賭錢的心態為何

郭官質疑，勞當時負債纍纍，若然贏錢是否可減輕財政負擔。勞稱僅杯水車薪。但郭官指賭錢心態多為「刀仔鋸大樹」。勞重申當時心態只想紓壓，沒想太多，又說：「你話想唔想贏，當然想，但唔係最主要原因。」

官續問，若然勞的目的在於紓壓，為何不去做運動。勞解釋，因為當時疫情，健身室及運動場地全部封閉，而他跟周一起後，所有時間都用來陪伴她，已經很久沒有做過運動。