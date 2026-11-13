周慧賢被殺案　控方質疑買34厘米刀割脈　被告堅稱已踱步準備尋死

瑜伽導師周慧賢(Aqua Chow) 2022年6月身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房案，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺（HCCC148/2024），他今（13日）續在高等法院接受盤問，控方質疑勞買刀非為自殺，而是為了殺人。



控方盤問時質疑勞買34厘米長的刀割脈，勞堅稱是店員介紹，亦相對較平，當時沒想太多。控方卻認為，勞是故意用名牌袋及絲巾約周見面，並把她殺害。勞否認，重申本已持刀踱步準備自殺，碰巧收到周的訊息，結果變成：「Aqua救咗我一命，但害咗佢一世。」



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

女死者周慧賢是一名瑜伽導師。(網上圖片)

想酒店內自殺以免搞到人

控方問勞，為何會選擇割腕自殺。勞稱，當時很大壓力：「諗住靜靜地喺酒店房，唔好搞到人，無諗過其他嘢。」他同意當時很沮喪，但仍然致電酒店前枱續租，因為他想見周最後一面，不續租會被趕走。

事發後感受到家人支持

控方又問，勞供稱想最後一次吃媽媽煮的麵，因此曾回家一趟，惟家中沒有人，質疑勞在自我了斷前，會否想見家人最後一面。勞稱當時沒有面目見家人，過往亦未曾向他們提及負債。法官質疑，勞想見家人的話，大可以約他們飲茶，無須向他們提及欠債。勞稱，他自2022年1月起，已沒和家人食飯，至案發後感受到家人的支持，胞姊在他走上絕路時，花了兩小時力勸他勿放棄生命。

控方指，勞與胞姊的感情令人動容，他當時有沒有想發訊息或錄音，以感謝她的支持。勞再強調，當時知道家人疼錫他，所以沒面目見家人。控方質疑，勞問胞姊要錢和周晚飯，勞同意。

警員檢取到一把34厘米長的刀。(資料圖）

控方質疑勞想用34厘米刀割脈

控方又指，勞當天途經陳枝記買刀割脈，店員先介紹了一款中式菜刀。勞解釋，因為中菜刀要價近800元，他覺得太貴，便叫店員介紹平價款，之後他便購入了涉案兇刀。控方問，勞是否計劃以34厘米長的刀具來割腕，他表示當時未有考慮尺寸，決定購入只是因為該瑞士刀較便宜，又指他當時約有一萬元現金。

官質疑，既然勞已決定自殺，那麼購入800元和200元的刀，分別其實不大。勞反駁：「咁可以買把平，點解要買把貴，當時只係話可否買把平啲。」

控方認為勞用手袋絲巾利誘周

控方指出，勞當時並不沮喪，他聲稱要見周後會自殺是一派胡言。事實上，勞是想用手袋和絲巾利誘周上房，然後把她殺害。他殺死周，是有計劃和有預謀的。勞否認。

重申持刀踱步想自殺時收周訊息

勞重申，他回房收到追債的訊息，財務公司更向他發送其全家人的照片，故他持刀踱步想自殺，碰巧此時收到周的訊息。勞說：「Aqua呢個message救咗我一命，但害咗佢一世，我情願佢從來無send過message畀我。」