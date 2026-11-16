周慧賢被殺案　被告認周死後拿走其手機　稱為方便死後與周聯絡

瑜伽導師周慧賢身中逾40刀，伏屍麗思卡爾頓酒店房，其前男友勞浚銘涉謀殺（HCCC148/2024）的案件，今（16日）在高等法院續審，控方盤問被告時，提到周的手機事後未能尋回。



控方盤問時透露，周慧賢死後，其手機一直未能尋回。被告勞浚銘承認，他在周死後有拿走周的手機，他並解釋因當時準備尋死，而手機是與周最接近的物品，故他想帶同周的手機一同輕生，以便他死後可與周聯絡。惟他被捕後才發現不知周的手機去了哪。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘被控在酒店內謀殺女瑜伽導師周慧賢。(梁鵬威攝)

女死者周慧賢是一名瑜伽導師。(網上圖片)

把僅餘的錢都給了周

勞繼續接受控方盤問，指周當時說要誣衊他，因此他「之前受嘅委屈，個感受好強烈」他又指，當時已身無分文，但仍把僅餘的錢送給周，但她居然「利用呢啲錢砌我生豬肉，我覺得好嬲。」

當時只想周餘生都記住

他稱，當時遭到周的說話刺激，他指周反挑釁他說：「你嚇鬼呀？」他才隨手拿起刀，並放在手腕威脅周。勞稱當時只想周餘生都記住他，並說：「我想佢記住我為佢做嘅所有嘢。」並無想過其他。

稱已原諒了周但仍覺委屈

勞稱，一直知道周有其他男人，所以才懷疑胎兒的生父。但至2022年6月，他已原諒周，並指雖然她出軌，但仍會想見她。惟勞強調：「我係原諒咗，但係好受委屈⋯⋯當時欠債纍纍想自殺，已經無計較呢啲嘢，我放開咗，因為無諗過有之後。」

勞否認有基本醫療知識

他又憶述，在事發後見周全身都是血，當刻反應是想叫醒她，惟周沒有回應，明顯死亡。他因不敢望周，故把她擺入浴缸，並用毛巾遮蓋。官問勞是否有基本的醫療知識。勞稱，曾參與急救班，但沒有醫療知識，亦非醫療人員。

控方質疑不敢望周卻拖其屍入浴缸

控方質疑，勞不敢望周，但是敢拖屍入浴缸，其舉動實際上想拖延周被發現的時間，他當時其實沉著冷靜地想隱瞞事件。勞不同意，解釋當時：「個腦爆炸，好亂。」又稱若他想隱瞞，不會把凶刀放入浴缸。

帶周的電話去尋短見

勞在盤問下稱，當時想在最接近周的地方跳樓，又覺得「最近Aqua嘅係佢個電話」，故攜同其電話前往Ozone酒吧欲自尋短見。控方問勞，這樣是否代表在周死後，二人就可以繼續有聯絡，勞稱：「我當時係咁諗。」

否認有預謀殺周

勞稱，一直以為周的手機在他褲袋，其後警方在他自首時，把他身上的所有物品取走。至一兩年後，他取得與案有關的文件，才知道周的電話不在證物清單上。控方問勞，周的電話到底在哪兒，勞稱不清楚。勞在盤問下承認非法殺害周，但否認其行為有預謀。