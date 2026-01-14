宏福苑業主立會遞聯署信　394戶撐原址重建　願放棄額外恩恤安置

大埔宏福苑五級大火災後重建方案爭議持續。政府日前派發問卷將「原址重建」列為選項，惟財政司副司長黃偉綸隨即形容該方案不切實際，今早（14日）新一屆立法會首次大會上，他解說需時9至10年的原因，並形容「相當漫長」。有業主代表早上到立法會遞交聯署信，表達394戶業主堅持原址重建，促請政府縮短重建年期，並召開業主大會讓業主投票反映意向。業主代表其後發新聞稿指，業主為爭取原址回家的機會，願意放棄額外的恩恤安置，期望政府及大眾跳出單純的「土地規劃」視角，從「人文關懷」角度審視這場災難的後續處置。



今早戴先生及范小姐到立法會遞交聯署信，394戶業主支持原址重建。（黃學潤攝）

收集407戶業主簽名 97%撐原址重建

業主代表戴先生今早前往立法會，向立法會主席李慧琼及一眾議員遞交聯署信。戴先生表示，他們透過WhatsApp群組在短短4日內收集到407戶業主的實名簽名，當中約97%贊成原址重建，僅有13戶反對，反應比預期熱烈。

對於黃偉綸指原址重建不切實際，戴先生表示明白官員有其理據，但他坦言香港是國際金融中心，人才濟濟，希望政府能尋求專家及人才協助，構思方案加快重建速度。戴先生直言：「大部份業主都心急，我哋唔會特登去拖、去同政府討價還價，我哋都好想快啲搞掂呢件事。」他期望政府能早日向業主發好消息，如能在6至8年完成原址重建，「畀居民聽到開心啲囉」。

戴先生提到，堅持原址重建不僅是為了資產，更包含對親人的思念。他透露有年長的業主希望能留住單位給子孫；而痛失雙親的災民將來返回宏福苑，「（當作）返到屋企可以見到爸爸媽媽，嗰種回憶嘅感受好重要。」

倡政府召開業主大會投票 以反映意向消疑慮

此外，戴先生建議政府應出面協助召開一次正式的業主大會，讓所有業主就不同方案（如選擇廣福公園、原址重建或到其他地區居屋等）進行投票。

「每個人有每個人唔同嘅聲音，我哋去投票，反映大多數嘅意向。」戴先生認為，如能安排投票，可以最公平的方法消除疑慮，「搵一個地方畀我哋，就住大家嘅意向投一次票，你唔出席咪當棄權」，讓數據說話，亦讓政府能掌握最真實的民意。

「這不是一場談判，而是關於守護家園的懇求」

業主代表其後發布新聞稿指，期望政府在行政與民心之間，尋求一個「兩全」的突破口。而業主為爭取「原址重建」的決心，已超越了對物質利益的考量，並願意放棄額外的恩恤安置。新聞稿亦形容，「這不是一場談判，而是關於守護家園的懇求」，期望政府及大眾跳出單純的「土地規劃」視角，從「人文關懷」角度審視這場災難的後續處置，反問社會是否有足夠的溫度去包容那些遭受重創的心靈？

1月14日，新一屆立法會首次大會，財政司副司長黃偉綸出席發言。（立法會直播）

黃偉綸：10年中有3數年要妥善處理業權和法律問題

新一屆立法會首次大會今日開會，財政司副司長黃偉綸表示，政府必須讓居民「有得揀」，雖未必滿足所有居民意願，但會讓他們有合理選擇。

他亦就原址重建的選項作解說，未有再提及早前惹議的原址重建「不實際」論，但重申可能需要9至10年，即最快2035或2036年才可能入伙，「點解要咁耐，原址重建要清拆」，稱假設建屋要4至5年，清拆要花1年半，之後三數年時間要妥善處理單位的業權和法律問題，時間相較其他跨區居屋項目是「相當漫長」，是因為要先清拆，形容挑戰相當大。