宏福苑火災｜黃偉綸：原址重建不切實際　研改建社區設施較恰當

政府就宏福苑長遠安置諮詢居民意見，包括提出購買業權、「樓換樓」等方案。應急及善後安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸接受電台節目時表示，原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時九至十年，形容原址重建是不切實際。他表示，政府現時想法不會在該處建住宅，外國的例子也不會這樣做，建造社區所需設施相信會較為恰當。另外，他估計，收購所有業權料涉近60億元，動用宏福苑基金餘款約20億元，若採取政府購買業權的方案，必須動用公帑補貼。



政府問卷指宏福苑原址重建，需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。（資料圖片/黃學潤攝）

稱目前想法不會在宏福苑原址重建住宅 不涉圖利

宏福苑重置方案諮詢問卷一出，隨即有逾800位居民聯署，重申希望原址重建。黃偉綸出席商台節目《政經星期六》時表示，表明原址重建方案不切實際，並解釋有關方案要先處理業權問題，外國有例子，單計處理法律問題已耗時幾年，之後清拆7幢大廈，亦需時約一年半，換言之，整體要用三至、四年，才能開始重建工程。他以本港居屋為例，由規劃至落成要6年時間，因此政府估計，原址重建最快2035年才入伙。

他表示，政府目前想法是不會在宏福苑原址重建住宅，「發生咁不幸事件，再做住宅，睇番外國經驗都唔會咁樣做」，政府會研究轉做社區設施，形容「不存在個地將來會令到有任何人可以賺到好大嘅錢」。

根據諮詢問卷，原區重建涉及三個地方，除了宏福苑原址，另為廣福公園及頒雅路西選址。頒雅路西選址是最快入伙的方案，預計2029年入伙，提供約900個單位。黃偉綸指，該區附近有頌雅苑，已經有成熟交通及生活配套，原本興建成居屋，亦是「好搶手」的項目。他又指，政府仍在頌雅路西旁平整更多土地，預料能提供多600個單位，兩個選址合共能提供約1500個單位。

收購所有業權料涉近60億元 計及基金20億後須公帑補貼

呎宏福苑居民安置方案，亦包括由政府收購業權，根據諮詢問卷提到，未補地價單位，平均呎價為約6000元，已補價單位平均呎價則為8000元。有部份居民質疑呎價過價，難以購買居屋單位。黃偉綸強調，價錢只是參考，並非最後定案。他指，粗略計算收購所有業權要近60億元，而援助基金可動用的餘款約20多億元，所以一定須動用公帑補貼，未來會與立法會及社會商討如何善用公帑。