宏福苑大火｜七旬夫婦暫住錦田過渡屋　盼上公屋：我哋等唔到重建

今年聖誕節，扎根大埔近26年的梁氏一家無法在宏福苑渡過，目前獲安置到錦田過渡性房屋博愛江夏圍村。二人年屆七旬，梁太偶爾到元朗閒逛，希望熟習新環境；梁生則笑言只懂「尋舊路」，想念大埔28元雙餸飯，比錦田的便宜，也寧願返回大埔醫院複診，多年「習慣改唔到」。



談到長遠安置，梁太坦言「我個年紀等唔到重建，又出唔到咁多錢再買樓」，希望政府提供「廉租屋」（公屋），「（單位）夠大，照樣畀租，夠三個人住。」



今年聖誕節，扎根大埔近26年的梁氏一家無法在宏福苑渡過，目前獲安置到錦田過渡性房屋。（鄭子峰攝）

救熄棚網火舌 赫然見樓上棚網現3個火頭 決定走為上着

梁氏一家於2000年購入宏福苑的二手居屋，父母與兒子同住在宏盛閣，大女則已移民。這對年屆七旬的夫婦退休後本應享清福，任職廚師的兒子也正籌備開餐廳，一家三口只願平平安安過聖誕，誰想到11月26日的無情大火竟將家園吞噬。

事發當日，74歲梁生在居民群組獲悉毗鄰宏昌閣起火。他嘗試從窗口向外看，卻看不到火舌。話語剛落，他突然聞到一陣燶味，未幾72歲梁太目睹有火舌飄到窗外的棚網，急忙叫梁生用水灌救。單位外的火頭熄滅，燒出一個洞。可是樓上棚網出現3個火頭，他們察覺勢色不對，決定逃生。

已屆七旬的梁先生夫婦憶述當日逃生經過，猶有餘悸。（鄭子峰攝）

▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



落到地面問保案「點解唔響火警鐘」 逃出大廈險被跌下枝竹擊中

他們走出單位外，着其他鄰居一同離開，梁生甚至把拐杖遺留在家中。眾人從23樓乘電梯落地面，梁生看到保安，馬上問「點解唔響火警鐘？」，對方僅稱等待警察指示。他們逃離大廈後，突然一枝竹跌落梁生身旁5英呎範圍內，他形容「行快兩步就跌中我」。

他們急步至學校附近後回望宏福苑，梁生留意到風向改變，火舌飄至另一邊的宏泰閣，由低層燒到頂，後來屋苑七幢樓宇都起火。

梁先生夫婦暫居元朗過渡性房屋博愛江夏圍村。（鄭子峰攝）

苦中作樂 到健身室浴室沖涼 笑言是「五星級沖涼房」

當晚，梁太及兒子到親戚家暫住，梁生則到臨時庇護中心休息。政府安排旅遊巴接載災民到各個臨時庇護中心，梁生憶述等了三架車才成功上車，起初打算到東昌街社區會堂，未料會堂爆滿，他又再上車，最終在富善邨的庇護中心落腳。

第一晚住入住庇護中心時未能洗澡，他睡在床褥上，並穿上他人捐贈的衣物。第二晚，他獲安排到健身浴室沖涼，笑言是「五星級沖涼房」，在外面椅子擺放衣物後才進內洗澡，「比我哋住嗰度仲好！」他在庇護中心住了兩晚，隨後與梁太一同入住旺角帝景酒店，稱「有得住都好，好過訓橋底。」

大埔宏福苑火災部分災民居於元朗過渡性房屋博愛江夏圍村。（鄭子峰攝）

博愛江廈圍村設有長者服務中心 社工助安排入住

社署推行「一戶一社工」安排，為所有受影響住戶提供支援。火災發生後一星期，梁氏一家未獲社工接觸，梁太坦言最擔心是遇到詐騙，又稱當時收到不少來電，感到混亂。直至12月1日，協助梁氏的社署社工謝梓澄與他們聯絡。

謝梓澄原本是屯門醫院的醫務社工，開始接觸梁氏一家後，除了協助他們申請援助金，亦尋找中短期安身之所。謝表示，與兩夫婦的兒子商量後，均認為博愛江廈圍村的過渡性房屋配套較完善，設有長者服務中心等，適合兩老居住。

屯門醫院的醫務社工謝梓澄（左）任梁氏夫婦的「一戶一社工」。（鄭子峰攝）

梁太到元朗四處逛熟習新環境 梁生「尋舊路」不時回大埔買餸

一家三口在12月13日入伙後，社工持續為其張羅傢俬，並提供情緒支援。被問如何與公務員團隊分工合作，謝表示自己擔當統籌，與居民接洽，另有三名公務員義工為協助角色，包括陪同兩老覆診、搬運傢俬物資等，又為梁生送上新拐杖。

梁氏一家在過渡性房屋住了超過一星期，雖然地理位置遠，但梁太覺得空氣好，又說最近一星期有五天到元朗四處逛，熟習新環境。相反，梁先生習慣「尋舊路」，住在大埔廿多年的生活習慣「一時改唔到」，還是不時回大埔買餸，懷念大埔雙餸飯比江廈圍村的便宜。

梁先生曾中風，須定時到大埔醫院覆診，社工曾提議他轉到元朗博愛醫院覆診，不過他還是想回大埔看看，覺得村外有巴士直達大埔好方便。

大埔宏福苑火災部分災民居於元朗過渡性房屋博愛江夏圍村。（鄭子峰攝）

梁太冀政府提供市區公屋：照樣畀租 夠三個人住

目前他們住的單位面積約為229平方呎，比宏福苑單位細小。梁太目前最關注的是住屋安排，談到長遠安置，她說：「我個年紀等唔到重建，又出唔到咁多錢再買樓。」雖然政府向業主提供每年15萬元、為期兩年的租金補助，但梁太認為外面租盤貴。

她希望政府提供「廉租屋」（公屋），她不強求原區安置，只要位於市區便可，「（單位）夠大，照樣畀租，夠三個人住，第日我哋百年歸老，都係留畀個仔。」

對於一家人安然無恙、暫時獲安排居所，梁太感到幸運，感謝政府、社工及義工協助；惟得悉有鄰居離世，她感到難過，受訪期間多次拭淚。宏福苑大火將近一個月，今日迎來聖誕節，梁太寄語港人：「宏福苑居民加油，香港人加油，最重要保重身體。」

▼12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

