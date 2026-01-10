宏福苑︱問卷設原址重建　黃偉綸今稱不切實際　災民：咁快封後門

大埔宏福苑大火發生一個多月，長遠災後安置仍未有定論。政府昨日（9日）派發問卷收集居民長遠安置的初步意願，當中提及「回購業權」及「樓換樓」，並列出「宏福苑原址重建」的方案，即使註明要待 2035 年才能入伙，仍是不少災民的首選。然而，財政司副司長黃偉綸今早（10日）在電台節目《政經星期六》受訪時表示原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建不切實際，似乎推翻了這個選項的可能性。



有宏福苑業主聽畢後向《香港01》表示深感憤怒，斥政府的做法扼殺災民的意願，估計政府因見居民對原址重建反應熱烈而突然「轉軚」。



財政司副司長黃偉綸今早（10日）在電台節目時表示原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建是不切實際。（資料圖片/周令知攝）

黃偉綸在電台節目舉出外國有例子，單單處理業權等法律問題已需耗時數年，而清拆7幢大廈，需時約一年半，即約3至4年後才能開始重建工程。所以，如果最終選擇為「原址重建」，總共需時9至10年，預計2035年才能入伙，黃形容原址重建是不切實際。

黃又指，最終方案需要顧及大部分居民利益，現階段只是初步收集居民意見，仍然開放討論。他補充，政府現時想法不會在原址再興建住宅，只會與改建社區設施，指出外國的例子也不會這樣做，表示不會讓任何人在該幅土地上賺錢。

宏仁閣業主李先生對此感到憤怒及不解：「當初（問卷）係有呢一項畀居民選擇，但咁快就封我哋後門？」他質疑，若然政府一早認定原址重建是不切實際，為何仍將其列入問卷選項之中？「點解昨日（問卷）話 2035 年入伙，點解咁快改口供呢？」

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

質疑多人揀即轉軚 斥政府「唔畀希望」

李先生批評政府的做法扼殺災民的意願，又推測政府突然「轉軚」是發現選擇原址重建的居民反應熱烈，「所以佢哋就即刻封住我哋，唔畀希望，就算居民肯等，佢地都唔畀？呢啲係乜嘢政府啊？」