宏福苑火｜原址重建聯署增至815人　災民：安置問卷加深疑惑擔憂

大埔宏福苑五級大火發生至今逾一個月，近2,000戶的數千名居民痛失家園。災民繼去年12月29日及本月6日後公布聯署信要求原址重建後，今日（9日）再發出最新一封聯署信，有815名災民參與，去信特首李家超、財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸，重申希望原址重建。信中亦提出，大部分居民今日收到的初步長遠安置問卷，指內容加劇居民對各個安置方案的疑惑、擔憂及不安，但災民深信各部門會忠於「以情先行」作為宗旨，故再次去信政府，希望有關部門可以作出進一步回應，及更新原址重建現況。



宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片）

宏福苑居民1月9日聯署信全文

致尊敬的香港特別行政區行政長官、財政司司長及財政司副司長

李家超先生、陳茂波先生及黃偉綸先生:

您們好

謹此再次衷心感謝習主席、夏主任及特首先生對災民的關懷與重視，並感謝大埔區議員在近日區議會大會上的回覆與支持，讓我們深切感受到社區各界的關心。

今天大部分居民已收到由社工轉發的初步長遠安置問卷，惜其內容加劇了居民對於各個方案的疑惑、擔憂以及不安，但基於我們深信各部門會忠於「以情先行」作為宗旨，故進一步來信，希望有關部門可以作出進一步的回應及更新原址重建現況。

就收購業權部分，我們明白就現時在宏福苑沒有交易情況下，對於估算為其屋苑收購業權的合理價錢有一定困難。但就著問卷內容所提出的方案，確實難以讓居民解決其置業住屋問題。問卷中所建議的收購業權方案，即使對於已完成宏福苑單位按揭供款的居民來說，若接受收購後再重新置業安居，也難逃面臨為新物業之按揭債務帶來的壓力，未完成按揭的居民更甚。居民的關注，並非金額高低，而是現行安排是否真正達到「可替代原有居住條件」這一政策目的。即使以未補地價單位作比較，其相關安排在實際市場及居住選擇之間的層面上仍存在明顯落差。這反映問題並非補地價與否，而是整個替代假設未能成立。補地價本身只屬產權層面的安排，並不等同於居住替代能力的保證。即使在已補地價的情況下，若相關方案仍未能讓業主在合理時間及可行選項的基礎上重建與原有相若的居住條件，則替代假設本身仍然未能成立。對年老的居民在晚年再次面對按揭債務的憂慮，更實在難以理解為「以情先行」。若收購業權的本意是讓居民解決燃眉之急找到合適的居所重新出發，應以面積相約替換，所以懇請各部門為問卷中提及的方案需再待研究。

就原址重建部分，宏福苑地理位置優越，鄰近大埔墟港鐵站及多條交通幹線，生活配套完善，居民定能在熟悉的環境中延續原有生活模式。在社區關係上，宏福苑與廣福邨商舖互相依存，若失去宏福苑，廣福邨商舖難以維持經營，居民日常生活亦會受到嚴重影響。宏福苑至廣福一帶，社區凝聚力強，鄰里互助互愛，災後更展現團結精神。若能原址重建，居民不僅能重拾安居之所，更能延續珍貴的社區情誼。居民雖深知重建過程漫長，但仍堅定認為只有原址重建才能真正保障生活便利與社區凝聚力。相比之下，搬往陌生且偏遠的地區不僅難以適應，更會失去多年來建立的鄰里情誼與支持網絡，令災後生活雪上加霜。這份共同立場，正反映出居民對家園的珍惜與對社區延續的強烈渴望。直至現時，宏福苑原址重建意願書已倍數增長至至少數800 人。亦希望各部門明白此意見收集只透過居民群組之間的微小力量統計，但其比例人數足以反映原址重建方案有一定數量的支持和堅定。若「以情先行」為方針，此為不可漠視的其中一大聲音。我們亦相信香港作為國際之都，是世界上其中最發達先進的城市之一，必然可以推快重建進程讓居民早日回到真正的家。

就熟地重置方面，我們亦留意到部分建議未有事前廣泛諮詢受災民意見而推行。以問卷內提及的頌雅路西公屋熟地位置作分析，其位置極為偏遠，立於山墳附近，不但交通不便、生活配套不足，更失去原有的社區支持網絡，令受災居民難以適應。而對於富亨地區的人口突然增加，資源被迫分流，原居民的生活環境與社區氛圍將受到衝擊而對此區造成額外的社區壓力。對於長者而言，搬往一個不熟悉的區域更是生活上的重大挑戰，容易造成孤立感與不安。災後本已承受沉重壓力，若再加上環境上的陌生與不便，將使居民的身心負擔進一步加劇，影響重建生活的信心與希望。

雖然原址重建需時數年，但從居民中收集到的反應來看，大家一致表示寧願耐心等待，也不願搬往頌雅路西公屋熟地這個陌生的環境中，失去原有的社區支持網絡下生活

因此，我們再次懇請各部門重視宏福苑原址重建的必要性與迫切性，支持居民的共同訴求，並盡快落實具體時間表，讓我們能早日回到熟悉的家，一個充滿世代共同回憶，對宏福苑居民真正的家。

此致

敬禮

宏福苑火災受災居民 敬上

1月9日，宏福苑大火災民再次向特首李家超等官員發聯署信，表達希望原址重建。

政府收集長遠安置意願 稱原址重建最快2035年入伙

財政司副司長黃偉綸於12月13日表示，聆聽居民意見後，大約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。

至今日，黃偉綸牽頭的「應急住宿安排工作組」今日（9日）透過一戶一社工向住戶收集長遠安置初步意願，問及居民會否考慮接受政府動用公帑購買業權，還是希望與政府「樓換樓」，分別是選擇前者的話，居民可以購買私樓。另提及宏福苑原址重建的話，則需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。