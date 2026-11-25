大埔宏福苑發生五級大火後，1984戶、逾4600名居民遷離。毗鄰的廣福商場及街市人流大減，廣福商場及街市商戶曾聯署要求領展減租。領展同意減租，安排只維持至租約完結或最長12個月。大火發生一年，多間在廣福商場及街市經營多年的商戶表示，減租後依然蝕本，甚至有租戶無法交租，正考慮結業。

商場及街市的業主領展表示，一直與商戶保持溝通，並因應實際營運情況作出適切安排。



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【宏福苑大火YouTube Playlist】

2026年11月，廣福商場二樓的「多多咪琴行」原來的舖位已被封。（夏家朗攝）

宏福苑大火發生後，廣福商場及街市商戶曾聯署要求領展減租。領展在大火發生初期曾承諾向廣福商場租戶提供租金寬減，惟安排只維持至租約完結或最長12個月。

2026年9月，在廣福商場二樓的「多多咪琴行」，因無力償還5萬元欠租，被業主領展派執達吏上門封舖。

廣福街市「彩虹（飛鷹）書報雜誌」檔主Rainbow。（夏家朗攝）

報紙檔減租一半仍交不起租

大火發生接近一年，記者到廣福商場及街市觀察，商場店舖不算多，街市則有些招租檔口。65歲的Rainbow，在宏福苑旁的廣福街市，開了十幾年報紙檔。報紙檔有兩個舖位，正對着廣福街市外的巴士站，但大火之後巴士站一度被封，加上失去宏福苑的居民，令生意大受影響。

Rainbow本身一共要交3.4萬元月租，火後領展同意減租一半，至1.7萬元，但要她簽多兩年合約 。Rainbow說，「我仍然在欠領展租金，他說盡量過渡，現在也不知怎麼辦，生意很差」。她希望能做到收支平衡、「找到條數」，否則就要結業。

廣福商場2樓的「容記小食」。（夏家朗攝）

車仔麵檔：暑假無學生要蝕

在廣福商場2樓的「容記小食」是車仔麵檔，在區內經營接近20年，負責人黃小姐數年前從父母處接手。

黃小姐稱，店舖多年來都是做廣福邨及宏福苑的居民生意。她對於大火造成多人死亡，感到傷感：「很多見慣見熟的人，知道他們過了身，初時都不太接受到。」

「容記小食」員工。（夏家朗攝）

「容記小食」為街坊光顧小店。（夏家朗攝）

這一年，有些熟客回來執拾時，會到麵檔找她聊天，但很多街坊都已各散東西，商場人流大減。若果是暑假，沒了平日午飯光顧的學生，更是淡靜。

大火初期，她的店舖獲領展減租三成，雖然收支平衡，但賺不到自己的薪金。黃小姐要思考店舖、營運成本，考慮明年會否繼續做下去。

祥滿藥行負責人阿祥。（夏家朗攝）

藥房獲減租一年 不續約明年變回正價

至於同層的祥滿藥行，負責人阿祥稱已經蝕錢幾個月。阿祥在2024年續租三年，大火後領展減租三成，減租安排維持一年。

可是這年生意難做，阿祥說：「一樣的廣福邨及宏福苑，其實等同於一個個體，現在是無了一半。但原來這一半好重要，他們（宏福苑）居民，購物豪爽很多，可能大部份買補健品，（價格）較高的，只有宏福苑居民才買。」

廣福商場祥滿藥行。（夏家朗攝）

如果他決定不續租，減租安排結束後，領展明年起會收取完整租金。阿祥現時正苦惱，因領展稱只有續租才能維持現在的減租，但實在無生意：「是看我肯不肯一次過蝕幾十萬然後結業，但我當然不甘心及不捨得。」

廣福商場。（夏家朗攝）

領展稱與商戶保持溝通

領展稱一直與廣福商場及街市商戶保持溝通，並因應商戶的實際營運情況作出適切安排。領展無向《香港01》提供商場及街市空置率等數據，亦無回應個別商戶的狀況，稱涉及商業敏感資料，不便提供及評論。

廣福商場毗鄰宏福苑，商場窗外景觀就是宏福苑。(夏家朗攝）

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